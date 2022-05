Esta semana en nuestra sala de cine

Miércoles:

19:00hs.#LAS AVENTURAS DE ALBERT

21:00hs.#ENCANTO

Jueves:

19:00hs.#METEGOL

21:00hs.#PULP FICTION

Viernes:

17:00hs. #LAS AVENTURAS DE ALBERT

19:00hs.#You Won’t Be Alone

21:00hs. #You Won’t Be Alone

Sábado:

17:00hs.#ENCANTO

19:00hs.#UNCHARTED

21:30hs.#THE BATMAN 2022

Domingo:

17:00hs.#LAS AVENTURAS DE ALBERT

19:00hs.#UNCHARTED

21:30hs.#THE BATMAN 2022

AVISO IMPORTANTE

Las funciones de los días sábado y domingo se proyectarán 30 minutos más tarde 21:30hs., debido a la extensa duración de la película en cuestión.