Programación de partidos del Campeonato Oficial Apertura ABR

La Asociación de Básquet de Resistencia estableció la programación de partidos, para la continuidad de la competencia oficial, que se disputaran esta semana en las distintas categorías del básquet de la ciudad.

La programación:

Viernes 29/04

Tira B

U15 – 19.30 horas: Villa San Martin2 vs Sarmiento

U17 – 19.30 horas: Juventud vs Don Bosco

Primera – 21.30 horas: Hindú vs Villa San Martin (Televisado por Chaco TV)

Primera – 21.30 horas: Juventud vs Don Bosco

Primera – 21.30 horas: San Fernando vs For Ever

Sábado 30/04

U13 – 8.30 horas: Regatas vs CUNE

U15 – 10.00 horas: Regatas2 vs CUNE

U17 – 11.30 horas: Regatas1 vs Villa San Martin2

U19 – 13.00 horas: Regatas vs CUNE

U15 – 18.30 horas: Regatas1 vs For Ever

U17 – 20.00 horas: Regatas2 vs For Ever

U15 – 19.00 horas: Villa San Martin vs Don Bosco

U19 – 20.30 horas: Villa San Martin vs Don Bosco

U15 – 8.30 horas: Hindú vs Sarmiento

U19 – 10.00 horas: Hindú vs Sarmiento

U17 – 11.30 horas: Hindú1 vs Villa San Martin1

U17 – 13.00 horas: Hindú2 vs Urquiza

U17 – 12.00 horas: Don Bosco vs Sarmiento

Tira B

U15 – 10.00 horas: Juventud vs Urquiza

U13 – 11.30 horas: Juventud vs Don Bosco

U19 – 10.00 horas: San Fernando vs Villa San Martín

Lunes 02/05

Tira A

U13 – 19.30 horas: Hindú vs Sarmiento

Primera – 21.30 horas: Sarmiento vs Regatas

Tira B

U13 – 19.00 horas: Regatas vs Villa San Martín

U17 – 20.30 horas: Regatas vs Villa San Martín

Martes 03/05

Tira B

U15 – 19.30 horas: Regatas vs Villa San Martín1

U15 – 19.30 horas: Don Orione vs Hindú

U19 – 21.00 horas: Juventud vs Don Orione

Miércoles 04/05

U13 – 19.00 horas: Don Orione vs For Ever

U17 – 20.30 horas: Don Orione vs San Fernando