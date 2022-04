Manchester City venció al Real Madrid en la Champions League

El equipo de Pep Guardiola se impuso por 4-3 ante el conjunto español en la primera semifinal de la Champions League.

Manchester City de Inglaterra y Real Madrid de España abren este martes las semifinales de la Champions League, en lo que se traduce como una final anticipada entre dos de los mejores equipos del mundo. El partido de ida se juega en el estadio Etihad de Mancheste y es transmitido por ESPN.

Los ojos del fútbol están puestos sobre un cruce que bien pudo haber ocurrido en la final: ambos son punteros en sus respectivas ligas, cuentan con estrellas en sus planteles y además de entrenadores de largo y exitoso recorrido como el catalán Josep Guardiola y el italiano Carlo Ancelotti.

Para Guardiola es especial. Su pasado en Barcelona lo enfrenta directamente ante el Real Madrid, equipo al que enfrentó 19 veces como entrenador entre el Barsa, Bayern Múnich y el City. Ganó 11, empató cuatro y perdió cuatro.

“El Madrid tiene jugadores como empaque, que ante la dificultad levantan el dedo. Si las cosas van mal dan un paso adelante. Esta es la lección que podemos aprender de jugadores con tanta experiencia. El balón no les quema”, dijo Guardiola en la conferencia de prensa previa al choque de semifinales. “Al talento del Real Madrid solo se le combate con talento”, agregó Pep.

Guardiola enfrentó al Madrid en instancias de semifinales una vez.

Ocurrió en la temporada 2013/2014, como DT del Bayern Munich, y sufrió una derrota lapidaria en el global por 5 a 0.

Ancelotti también habló en conferencia de prensa y consideró que la serie no se resolverá en Manchester. “La eliminatoria no la vamos a sentenciar mañana (por este martes). Acabará en la vuelta, en el Bernabéu”, indicó el entrenador italiano.

Con respecto al equipo, Ancelotti anticipó que el volante brasileño Casemiro está en duda y debe definir cómo será el ataque: “La duda que tengo es si apostar por tres delanteros o por dos. Rodrygo lo está haciendo bien, Camavinga lo hizo muy bien, y ambos han aportado mucha energía. Tengo esta duda”.

Manchester City busca el pase a la final con la idea de conquistar por primera vez la Champions League, mientras que Real Madrid no sólo apela a su talento, también a su historia copera: es el máximo ganador con 13 títulos.

El segundo partido de semifinales de Champions League se disputará el miércoles entre Liverpool de Inglaterra y Villarreal de España.

La final de la Champions League 2021/2022 tendrá lugar el sábado 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis, en Francia.