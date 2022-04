Jubilaciones: Extenderían la vigencia de la moratoria que vence en julio

Se trata de la moratoria de la ley 26970 que permite a las mujeres que cumplen 60 años regularizar la falta de aportes desde que cumplieron los 18 años y hasta el 31 de diciembre de 2003. Al Gobierno le preocupa que de las mujeres de entre 55 a 59 años solo el 11% puede alcanzar los 30 años de aportes sin moratoria para jubilarse.

Por la Dra. Laura Kalerguiz*

Esta moratoria es solo para mujeres y permite que se compute tanto el exceso de edad (por cada año que se excede de los 60 requeridos se computan 6 meses con aportes) y también el programa de tareas de cuidado, que permite computar un año con aportes, por hijo nacido vivo, 2 por hijo adoptado o con discapacidad o si se cobró la Asignación Universal por Hijo por al menos 1 año.

Esta moratoria vence el 23 de julio de 2022, pero la Anses estaría analizando extender su vigencia con posibles modificaciones.

Para los hombres hay vigente otra moratoria, la de la ley 24473, que permite regularizar aportes entre que se cumplieron los 18 años y el 9/93. Si el hombre no tuvo aportes autónomos o en relación de dependencia con posterioridad a esa fecha, difícilmente le alcance para poder jubilarse. Esta moratoria también se estaría analizando extenderla y hacerle modificaciones.

Dichas modificaciones deben hacerse por medio de una ley, en la cual se estaría trabajando para ser enviada al Congreso.

Entre las modificaciones que se evalúan, también existe la de modificar la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que quedaría reservada sólo para los sectores trabajadores que no tienen ningún aporte y cobran el 80% de la jubilación mínima. Hoy el importe de la PUAM es de $ 26.104. Los que tienen aportes pero no llegan a los 30 años podrían ser incluidos en la moratoria.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias