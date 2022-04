Interno fallece tras ser apuñalado en el Complejo Penitenciario Sáenz Peña

Ayer en horas de la noche, personal de la COMISARÍA SEXTA, por razones de jurisdicción y conforme lo dispuesto por magistrado en turno, se constituyeron hasta inmediaciones de CALLE 12 Y 51 B MITRE (COMPLEJO PENITENCIARIO N° 02), a fines de recabar mayor información en relación a que en horas de la tarde un interno había perdido la vida a manos de otro en ocasión de riña.

Pudiendo establecerse a través de información recopilada que a hora 17:35 Ingresó Móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SSP) al nosocomio local, trasladando al ciudadano F. C.,. Alojado en dicho Complejo, quien ingresó con heridas de arma Blanca por ocasión de riña, siendo atendido por la Dra de turno, seguidamente a hora 18:21 se informa que paciente F. C., de 28 años, presenta Herida Corto Punzante en Tórax Posterior Derecho (Emotorax) y en Tórax Anterior Izquierdo (Neumotórax). Se le colocó doble Tubo Pleural, con Pronóstico Estable. Luego a hora 21:20 Dra., informa que el paciente mencionado falleció por paro cardio respiratorio. Ante ello Fiscal ordenó dar intervención a COMISARÍA SEXTA por razones de jurisdicción, comisionar empleados a los fines de diligenciar actuaciones. Posteriormente a hora 23:00 en CAUSA: SUP HOMICIDIO MAGISTRADO: FISCALÍA 4 DR.GUSTAVO VALERO. Personal se constituyó al lugar, entrevistándose con Autoridades, quiénes informaron que en la fecha a hora 17:15 en horarios de visita el detenido C. C., de 28 años, oriundo de la localidad de Charata apuñaló en zona del pecho con una faca al detenido F. C. L., de 28 años, de esta ciudad, quien forma urgente fue trasladado hacia Hospital 4 de junio, donde Posteriormente se conoce que el mismo perdió la vida producto de las lesiones recibidas.

Fiscal en Turno ordenó que se constituya al lugar personal del Gabinete Científico a fines de llevar a cabo las tareas periciales, también dar intervención a Div. Investigaciones Complejas para resguardo fílmico y Personal Penitenciario le notifique sup. HOMICIDIO al sindicado autor del hecho.