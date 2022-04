Educación y Uncaus ponen en marcha programa de servicios educativos y sociales en escuelas del interior provincial

El ministro de Educación y el rector de la Universidad lanzaron el programa desde la EEP N° 506 de Sáenz Peña. Se pondrán en práctica de acciones territoriales conjuntas entre el Ministerio de Educación, a través de la Regional Educativa 4A, y la universidad, en función de las necesidades de cada comunidad educativa barrial.

El ministro de Educación del Chaco Aldo Lineras y el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral Germán Oestmann encabezaron, este jueves desde la EEP N° 506 de Sáenz Peña, el lanzamiento del Programa UNCAus en la escuela. De esta manera inicia una puesta en práctica de acciones conjuntas entre el Ministerio de Educación, a través de la Regional Educativa 4A, y la universidad.

A través del programa se articularán acciones en territorio, en alianza con diferentes dispositivos institucionales de los gobiernos nacional y provincial en el interior provincial. La puesta en marcha del programa definirá, en el corto plazo, una propuesta en Sáenz Peña a desarrollarse los jueves, en un grupo de escuelas sugeridas por la Dirección Regional.

En una segunda etapa, la intervención comprenderá el desarrollo de diferentes actividades, como la puesta de distintos servicios educativos, sanitarios, académicos y sociales, en función de las necesidades de cada comunidad barrial. En la tercera etapa se sumarán a estas dinámicas semanales las ofertas de políticas educativas que se ejecuten durante 2022.

Estos programas se focalizan en los programas Volvé a la Escuela, Progresar y de Fortalecimiento Institucional y Capacitación Laboral de Alcance Nacional (CLAN) del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El objetivo es alentar y propiciar la continuidad escolar en todos los niveles del sistema, facilitar el acceso a los diferentes servicios educativos que brinda dicha casa de altos estudios y el Ministerio de Educación, y propiciar espacios educativos escolares, recreativos, culturales, deportivos, que oficien como difusores de la oferta educativa académica.

Se conformará una Mesa Educativa de Seguimiento (MES) con representantes de ambas instituciones para desarrollar planificaciones en función de demandas de la comunidad educativa, y expandir la llegada de este formato a otras jurisdicciones institucionales. Asimismo, se establecerá un cronograma de actividades en agenda semanal con el objetivo de lograr, hasta fin de año, una presencia activa en los barrios.

A través del Programa Aprendo, se brindará asesoramiento contable y jurídico. En el marco del lanzamiento, UNCAus llevó a la EEP N° 506 el Camión Sanitario, acompañado por estudiantes y docentes de las carreras de Medicina y Nutrición.

“Para la universidad no hay nada más importante que el contacto con el territorio en el que está instalada, sin una educación superior de esta calidad no hay posibilidad de desarrollo para la provincia ni para el país”, expresó Lineras.

German Oestmann, en representación de la UNCAus, agradeció la confianza del Ministerio para llevar a cabo esta iniciativa tan importante para la comunidad. “Es importante que las localidades del interior puedan tener la posibilidad de una educación superior, nada mejor que esta experiencia, contada a través de estudiantes o egresados de nuestras carreras, que puedan ayudar a la comunidad volcando el conocimiento adquirido en la universidad, y que la sociedad pueda ver que un profesional recibido en el interior del Chaco no tiene nada que envidiarle a un profesional de otro lugar del país”, manifestó.

Roxana Estevez, directora de la EEP N° 506, por su parte, agradeció al ministro y a la Universidad Nacional del Chaco Austral por elegir la institución para comenzar a implementar el programa. “Abre muchas puertas a nuestros estudiantes, esta iniciativa permitirá que la escuela sea un nexo más para satisfacer las necesidades de las alumnas y los alumnos, a través de una integración completa y de servicios muy importantes, como el que brindará el camión sanitario”, concluyó.

Acompañaron este lanzamiento la directora de la Regional 4 A, Elsa Zárate, el secretario Académico de UNCAUS, Manuel Ricardone, y el coordinador técnico pedagógico del Ministerio de Educación, Facundo Kalin.

Recorrido de obras en escuelas

En la oportunidad el ministro visitó también la EEP N° 866, donde se encuentra en ejecución una obra de refacción que presenta ya un 90 por ciento de avance, financiada con fondos provinciales con una inversión de $4.510.975,49. La intervención incluye electricidad completa de cinco aulas, cielorraso, pintura y arreglo de aberturas.

También recorrió la EEP N° 136, donde la cartera realiza una intervención integral del sistema eléctrico. La directora de la escuela, Cecilia Polischuk, agradeció esta visita del ministro y celebró que la semana próxima estará finalizada la refacción de un sector del establecimiento, que se encuentra actualmente sin luz, lo que garantizará que “estudiantes y docentes puedan trabajar en ambientes adecuados”.