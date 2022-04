Messi es baja en el PSG por una lesión

Messi sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles y este miércoles no juega frente al Angers.

El Paris Saint Germain (PSG) informó este martes que Lionel Messi sufre de una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo por lo que no podrá formar parte del plantel en los compromisos deportivos que el club francés deberá afrontar en los próximos días.

“Leo Messi sigue en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo. Se hará una nueva evaluación en 48 horas”, indicó el último comunicado dado a conocer por el Departamento Médico de PSG, que diariamente comunica cuál es el estado de salud de sus futbolistas.

De esta manera, el volante y capitán de la selección argentina quedó descartado para el partido que el PSG jugará mañana en condición de visitante ante Angers por la fecha 33 de la Ligue 1 de Francia. Mañana el PSG podría consagrarse campeón en caso de obtener los tres puntos en juego y si el Olympique de Marsella, su escolta, no lo hace.

Messi volverá a ser evaluado el próximo jueves para determinar la evolución de su lesión y si puede formar parte del equipo que el próximo sábado recibirá a Lens en el Parque de los Príncipes.

En tanto el diario L’Equipe, aseguró ayer que el PSG planea desprenderse de tres de los cuatro argentinos que tiene en el plantel: Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, y así sólo quedaría Lionel Messi.