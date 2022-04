Encontraron muerta a una mujer en el jacuzzi de un hotel de Rosario

Estaba sumergida en el agua boca abajo. En principio no encontraron signos de violencia y “hay evidencia de consumo de drogas”.

Una mujer fue hallada muerta este lunes por la tarde, sumergida en el jacuzzi de una habitación de un hotel de la ciudad santafesina de Rosario, y la policía busca al hombre que la acompañaba.

El cuerpo de la mujer -cuya identidad no fue suministrada pero se sabe que vivía en la Ciudad de Buenos Aires- fue encontrada en una habitación del octavo piso de un hotel ubicado sobre la calle Santa Fe al 1.600 del centro de Rosario.

Según el fiscal del caso, Adrián Spelta fue hallada sumergida en el jacuzzi de la habitación boca abajo. “En principio no hay signos de violencia y según la perito médica su muerte dataría de unas 36 horas atrás”, dijo el funcionario judicial en rueda de prensa.

El fiscal indicó que “hay evidencias de consumo de drogas”, y añadió que aguardará los resultados de la autopsia que se realizará hoy en el Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario para evaluar la calificación del hecho que por ahora se investiga como “muerte dudosa”.

La mujer ingresó junto a un hombre el miércoles último por la tarde, tras haber reservado una habitación para pasar el fin de semana largo. Ambos se registraron con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Al momento del hallazgo del cadáver, él ya no estaba como tampoco sus pertenencias.

El funcionario judicial solicitó el secuestro de las cámaras de seguridad del hotel y con los datos de la patente del coche solicitó el secuestro del mismo y cursó aviso a la Estación de Peajes para establecer si abandonó o no esta ciudad del sur de Santa Fe.

Spelta reveló que del testimonio de los empleados del hotel surge que ambos se mostraron como una pareja normal y que nada hacía suponer el desenlace hasta el lunes, que es cuando debían dejar la habitación y como no respondían a los llamados decidieron ingresar y encontraron el cadáver de la mujer.