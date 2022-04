Bilardo ya se enteró de la muerte de Maradona: cuál fue su reacción

Jorge Bilardo, el hermano del Doctor, reveló de qué manera le informaron la razón por la que falleció el Pelusa.

Carlos Bilardo ya sabe de la muerte de Diego Maradona y, de acuerdo a lo que indició su familia, fueron los médicos los que le contaron lo sucedido el 25 de noviembre de 2020.

“Los doctores le dijeron que murió de un paro cardíaco y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia”, dijo Jorge durante una entrevista con Radio Villa Trinidad.

Incluso el hermano del “doctor” campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de México 86, explicó que el ex DT percibía que algo había sucedido con Maradona.

“A Carlos se le dijo la verdad, el veía las banderas de Diego y preguntaba. Los doctores le dijeron que murió de un paro cardíaco y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia”, agregó.

La recomendación de, en un primer momento, no decirle nada a Bilardo sobre la muerte de Maradona fue de los propios médicos, pero su hermano Jorge señaló que “hoy por hoy, no dice nada al respecto”.

“Lo importante es que se le dijo la verdad, no se le mintió. Aunque los doctores decían para qué ahora, porque está en recuperación y quizás le puede caer mal, que esperemos un tiempo, que se le irá diciendo y quizas se dará cuenta él solo. Y con el tiempo se le fue diciendo despacito y ya está, ya pasó”, explicó el hermano de Bilardo.

En ese sentido, el familiar del ex entrenador dijo que cuando Bilardo se enteró de la muerte del “diez”, se quedó “quieto y tranquilo”, porque incluso ya desde hacía tiempo él percibía que Maradona no estaba bien de salud.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, en una casaquinta de la localidad bonaerense de Tigre.

Desde el 2017 Bilardo sufre del síndrome de Hakim-Adams, conocido además como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva, y está consideradad una enfermedad neurodegenerativa que le produce un deterioro cognitivo progresivo.