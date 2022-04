El Sauzalito: la jueza Perez fue liberada por los manifestantes a las 2,30 de la madrugada y denunció que fueron golpeados. El lunes se reúnen con autoridades judiciales provinciales

El Sauzalito, El Impenetrable, tras la toma del Juzgado, la jueza denunció que fueron golpeados por los manifestantes. Reclaman por el femicidio de la adolescente Jorgelina Reinoso. La jueza fue liberada en la madrugada de hoy, alrededor de las 2,30, después que se llegara a un acuerdo para la reunión de este lunes con autoridades judiciales de Resistencia.

Después de una larga negociación nos liberaron afirma la doctora Pérez, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de hoy, luego de permanecer por más de 14 horas como rehen junto a sus auxiliares.-

Además dijo, «no me permitieron leer el acta que tuve que firmar, no se lo que firmé».

En estos momentos se encuentra en su domicilio, en buen estado de salud y a la espera de autoridades provinciales quienes arribaran hoy en el transcurso de la mañana.

Horas muy tensas se vivieron en El Sauzalito, localidad de El Impenetrable, donde un grupo de originarios bloquearon los ingresos al juzgado de Paz de la localidad e impidieron la salida de la jueza Sandra Perez, el secretario Raúl Paz y una auxiliar, según relató a primerochaco.com el periodista Javier Insaurralde de Pórtico de Noticias.

La Jueza Sandra Perez, horas antes, había mandado un audio llorando donde dice “ Hola Ale estoy re mal , justo pensaba en vos, contarte lo que paso y no me siento muy bien, me atacaron el grupo acampante en el Juzgado de Paz, me pegaron, le pegaron a mi auxiliar, estamos encerrado privado de la libertad, tenemos fuego en la puerta , no podemos salir, ahora bloquearon todo, y ahora un grupo se dirigen hacia el negocio de mi marido, no se en que va a terminar todo”, según se puede escuchar en el mensaje enviado a un periodista.

La violenta toma del edificio de tribunales y el ataque a la jueza y sus asistentes, por parte de una veintena de personas, se fundamentó en el descontento por la investigación del femicidio de Jorgelina Reinoso, ocurrido el 20 de marzo pasado en El Sauzalito.

Autoridades llevarán adelante una reunión con la comunidad Wichí este lunes 18 de abril. Fuente Javier Insaurralde.