Una familia necesitó más $90.000 en marzo para no ser pobre en CABA

Una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos necesitó reunir ingresos por $ 90.467 en marzo para no caer en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, según informó la Dirección de Estadística porteña.

Este valor significa un alza de 52,77% respecto a igual período del año pasado, en línea con la inflación general.

En tanto, con respecto a febrero de 2022 significó un alza de 6,1%, 1,4 puntos más que la variación general de precios que publica el INDEC.

La Canasta Básica Total (CBT) con que se mide la pobreza está compuesta por un conjunto de alimentos y servicios esenciales para la supervivencia de un mes del conjunto determinado.

En tanto, el umbral de ingresos para no ser indigente dentro del mismo grupo familiar se ubicó en $49.602 –valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)-, que representa un alza de 57,7% contra marzo de 2021.

Con relación a febrero la suba fue de 5,4%, 0,7 puntos más que el IPC.

La diferencia en los comportamientos radica en que la CBA sólo tiene alimentos –que fue el rubro de mayor aumento el mes pasado-, mientras que la CBT incorpora servicios, cuyos aumentos fueron más acotados.

La última medición de pobreza del INDEC arrojó una tasa de 37,3% para todo el país y para la Ciudad de Buenos Aires de 16,4%.

No obstante, se espera un deterioro de estos indicadores cuando se conozca los resultados del primer semestre de 2022 debido al fuerte impacto que tendrá la creciente inflación, que según algunos analistas, podría ubicarse por encima de 6% en marzo.

El INDEC dará a conocer la medición oficial el próximo miércoles 13.