Mira la cartelera de cine del CCCC

Miércoles:

19:00hs.#EL REGRESO DE GULLIVER

21:00hs.#RED

Jueves:

19:00hs.#PINOCHO 1940

21:00hs.#LA PASIÓN DE CRISTO

Viernes:

19:00hs.#LA PASIÓN DE CRISTO

Sábado:

17:00hs.#RED

19:00hs.#SPIDERMAN NO WAY HOME

21:30hs.#GRANIZO

Domingo:

17:00hs.#ENCANTO

19:00hs.#SPIDERMAN NO WAY HOME

21:30hs.#GRANIZO

Calle 11 entre 14 y 16 Centro .

‼️ AVISO IMPORTANTE

Las funciones nocturnas de los días sábado y domingo serán a las 21:30hs. esto se debe a que la película de las 19:00hs. Tiene u a duración mas extensa.