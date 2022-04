Chaco ya superó las 23.000 aplicaciones de vacunas antigripal

Mediante una estrategia de acercamiento desde los centros de salud, la vacunación antigripal refleja una gran demanda de la población respecto de años anteriores, lo que adelantó tres semanas el inicio de la campaña, cubriendo ya el 9,7% de la población objetivo.

El ministerio de Salud Pública, a través del departamento de Inmunizaciones, comenzó el 25 de marzo pasado la campaña de vacunación antigripal, adelantándose cerca de tres semanas a lo previsto frente a la demanda social y la detección prematura de casos de influenza. Esto permitió que a la fecha se alcance el 9,7% de la población objetivo vacunada, mientras se espera el arribo de nuevas dosis para continuar con la aplicación y avanzar hacia otras personas priorizadas.

“Hay muchísima demanda, es una cosa que no pasó en años anteriores, aunque tenemos esta vacuna desde el 2011 en el calendario nacional”, indicó la jefa de Inmunizaciones, María Laura Lescano, quien además analizó que “ha cambiado la sensibilidad con respecto a la prevención y hay una población que demanda más”. “Por eso nos sentimos orgullosos del trabajo”, dijo.

La provincia del Chaco cuenta con un total de 245.004 personas consideradas población objetivo para recibir la vacuna antigripal. Unas 23.671 ya recibieron al menos una dosis (9,7% del total), de las cuales 2.634 fueron aplicadas a pacientes pediátricos, 17.478 en adultos y 3.474 en adultos mayores de 65 años.

“Es muy importante ver cómo la población está aceptando, accediendo a la vacuna, y hemos tenido muy buenas respuestas sobre la eficacia ya que ha disminuido la incidencia, la internación y la muerte”, señaló la funcionaria, y comparó que “con la pandemia poca gente se quiso vacunar”.

“En años anteriores tampoco recepcionábamos más vacunas de Nación porque nos quedaban en cámara y no podíamos sacarlas, pero ahora ya nos quedamos sin dosis. De las que recibimos para mayores de 65 años, todas se aplicaron en 72 horas”, contó Lescano.

Estrategias de acercamiento

Para la aplicación, la jefa del área de Inmunizaciones remarcó que “hoy tenemos como objetivo que las vacunas estén en los centros de salud de primera instancia, que las personas vayan y se vinculen con ellos”, y agregó que “queremos que las vacunas estén allí, así se refuerza el vínculo, porque es donde generalmente va la familia”.

Respecto de esto, destacó que en estos espacios “están trabajando muy bien”, y explicó que “como comenzaron a activarse diferentes controles, los vacunadores de estos, que ya estaban acostumbrados a manejar sus áreas programáticas, conocen su población entonces directamente los citan para vacunarse”.

Por otra parte, explicó que hasta el momento la estrategia se reduce a la aplicación en los espacios sanitarios, sin embargo, con el arribo de nuevas dosis, no se descarta ampliar a lugares de mayor concurrencia. “No hicimos actividades extra centro de salud porque no íbamos a tener disponibilidad, entonces vamos a esperar las actividades como postas móviles, aplicación en lugares estratégicos o donde no haya tanto acceso a la salud, pero tenemos pensado hacerlo”, concluyó.