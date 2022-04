Andrés D’Alessandro anunció su retiro del fútbol

El mediocampista, quien está cerca de cumplir 41 años, jugará su último partido oficial el 17 de abril, en el encuentro entre Inter de Porto Alegre y Fortaleza.

Andrés D’Alessandro, actual futbolista e ídolo del Inter de Porto Alegre, anunció su retiro del fútbol profesional: colgará los botines en el partido contra Fortaleza, como local en el Estadio Beira-Rio, el próximo 17 de abril, por la segunda fecha del Brasileirao.

El exjugador de River, quien cumplirá 41 años este 15 de abril, informó su decisión a través de un video en sus redes sociales, con un mensaje para los hinchas: “Posiblemente sea la última vez que esté hablando con ustedes como atleta, con el manto Colorado. Quería pedirles que el día 17 de abril, en el partido de la segunda fecha del Brasileirao, en nuestra casa contra Fortaleza, puedan asistir a un momento que para mí va a ser muy memorable dentro del club, en estos 14 años en el Inter y un momento muy memorable en mi vida y en nuestra relación”.

“Va a ser el último partido de mi carrera, mi último partido en el Beira-Rio. Me gustaría compartirlo con ustedes, con los que compartí tantos momentos. Momentos buenos, títulos, momentos no tan buenos… Todo fue con base de respeto, empatía que la gente creó. Me gustaría poder compartir este momento con ustedes. Agradezco por todo el cariño recibido en estos 14 años. Espero que podamos estar juntos en este partido”, sentenció el Cabezón en el video.

Andrés D’Alessandro, ídolo del club, regresó al Inter a principios de este año: disputó nueve encuentros y marcó un gol.

LA CARRERA DE D’ALESSADRO

Debutó como futbolista profesional en el 2000, en River. Con la camiseta del Millonario, en su primer cíclo, conquistó tres títulos locales, antes de saltar a Europa (jugó en el Wolfsburgo de Alemania, el Portsmouth de Inglaterra y Real Zaragoza de España).

A su vez, tuvo su experiencia en la Selección Argentina. Primero, con la Sub 20 se coronó campeón del Mundial en 2001. Más adelante, con Marcelo Bielsa como DT, fue subcampeón de la Copa América 2004 y también conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Tras su experiencia en el fútbol español, regresó a Argentina: vistió la camiseta de San Lorenzo en 2008, de la mano de Ramón Díaz. Luego, pasó al Inter, donde se convirtió ídolo absoluto: conquistó la Copa Sudamericana 2008, la Suruga Bank 2009, la Copa Libertadores 2010 y la Recopa Sudamericana 2011.

D’Alessandro tuvo un segundo ciclo en River: regresó en 2016. Bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, el Cabezón conquistó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina de aquel año.

El mediocampista dejó el Millonario para regresar al Inter, en 2017. Estuvo en su casa por cuatro años antes de marcharse a Nacional de Uruguay, donde disputó la temporada 2021. Ahora, regresó una vez más a Porto Alegre, para colgar los botines a sus 41 años.