En Argentina, se perdieron 2 millones de dólares por vacunas COVID-19 vencidas o descartadas

De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022 se descartaron 234.641 dosis de vacunas contra el coronavirus en Argentina en el marco de la campaña de inmunización contra la pandemia encarada por el Ministerio de Salud de la Nación.

En el informe oficial, al que tuvo acceso y expuso TN este jueves, se indica que en Argentina hasta el momento se aplicaron 97.117.771 dosis contra el coronavirus; no obstante no se puntualiza la cantidad total de vacunas que se vencieron o por diversos motivos no pudieron utilizarse.

La última actualización del Monitor Público de Vacunación que, según el portal de noticias nacional, sí expone que en el país se descartaron 234.641 dosis y casi 5 millones vencen entre abril y octubre.

Además, de los datos oficiales se desprende que, del total de 234.641 dosis descartadas, casi 170 mil vacunas debieron “tirarse a la basura” porque se vencieron.

En la publicación de hoy, TN calculó que en base al precio unitario de cada dosis se puede saber que los 234.641 sueros descartados equivalen a U$S1.995.285, es decir, unos 200 millones de pesos. No obstante, aclara que se trata de un cálculo estimado en pesos ya que no es posible obtener el valor exacto por la fluctuación del dólar durante 2021.

El pormenorizado informe oficial señala cuántas dosis se descartaron y cuánto dinero se perdió vacuna por vacuna:

Sputnik (componente 1): 56.818 dosis (U$S 565.339).

Sputnik (componente 2): 4.798 dosis (U$S 47.740).

Sinopharm: 7.302 dosis (U$S 109.530).

Covishield: 773 dosis (U$S 3.092).

Astrazeneca: 103.413 dosis (U$S 413.652).

Comirnaty (Pfizer): 49.121 dosis (U$S 589.452).

Moderna: 12.313 dosis (U$S 264.729)

CanSino: 103 dosis (U$S 1.751)

Total: 234.641 vacunas. Precio total de las dosis descartadas: U$S1.995.285.

En cuanto, a los motivos de descarte de cada una de las vacunas, el informe indica:

Vencimiento: 169.441 dosis

Perdida cadena de frío: 7.706 dosis

Error en la preparación: 1.652 dosis

Rotura: 6.772 dosis

Frascos abiertos: 19.784

Fallas de laboratorio de origen: 1.200 dosis

Otras causas: 5.836 dosis

Del análisis de las cifras oficiales, se desprende que, de las 234.641 dosis descartadas, el 72% fue a causa de vencimiento y el 44% de los descartes perteneció a la vacuna AstraZeneca.

Entre otros ítems también, el relevamiento discrimina la cantidad de dosis que se descartaron por provincia, no obstante, se aclaró que no todas las provincias entregaron información al respecto por lo que se espera que el número total sea mayor al expuesto.

Las provincias que más vacunas descartaron

En Buenos Aires hubo 85.399 descartes y el principal motivo fue el vencimiento de las dosis (83%).

Jujuy: 47.466 descartes. Casi la totalidad de los descartes fue por vencimiento de los sueros (93%).

CABA: 26.473 descartes. La Ciudad informó que la principal causa fue el vencimiento de las dosis que “fueron recibidas con corto vencimiento por parte de provincia de Buenos Aires y Nación”.

Misiones: 24.485. El principal motivo de descarte fue el vencimiento (91%).

Corrientes: 12.993 descartes. El principal motivo de descarte fue el vencimiento de las dosis (89%).

La Rioja: 5.260 descartes. El principal motivo de descarte fue la pérdida de la cadena de frío (60% del total), un 25% por vencimiento y el resto debido a otras inconvenientes.

Vacunas por vencer

La publicación de TN también refiere a las dosis con vencimiento en los próximos meses y, de acuerdo con los datos oficiales, son casi 5 millones las vacunas que ya se distribuyeron y vencen entre abril y octubre de 2022.

Por lo que se sabe que, entre abril y octubre de 2022, vencen unas 4,7 millones de vacunas de acuerdo a datos actualizados al 15 de febrero de 2022. En tanto, se aclara en la nota periodística que los datos obtenidos corresponden a vacunas que al momento de entregar la información se encontraban bajo la órbita del nivel central en los depósitos de la firma Andreani y Suizo Argentino.

AstraZeneca. Vencimiento: abril 2022 / 600 dosis.

CanSino. Vencimiento: septiembre 2022 / 305.832 dosis.

CanSino. Vencimiento: octubre 2022 / 367.533 dosis.

Sputnik V – componente 2. Vencimiento: marzo de 2022 / 3.375 dosis.

Pfizer. Vencimiento: julio 2022 / 2.456.190 dosis.

Moderna. Vencimiento: junio 2022 / 15.680 dosis.

Moderna. Vencimiento: septiembre de 2022 / 1.745.660 dosis.

A su vez hay un remanente de unas 784.546 dosis de Sinopharm que vencen en agosto de 2023.