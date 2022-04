Con apoyo argentino, la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, el cuerpo aprobó esta medida con 93 votos a favor, incluido el de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la invasión de Ucrania, en una votación que puso de manifiesto un debilitamiento de la unidad internacional frente a Moscú.

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron. Es la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

Apoyo argentino

El gobierno argentino votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la invasión militar a Ucrania.

Según informaron fuentes oficiales, previo al voto, el presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para intercambiar posiciones sobre el tema.

La postura argentina había sido adelantada esta mañana por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

“El Gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones de derechos humanos” y que, con esta votación, “lo único que hace es seguir siendo consecuente con esa decisión”, dijo en diálogo con los periodistas.

“Esta posición lo único que hace es seguir siendo consecuente con la posición de la Argentina en la plena vigencia de los derechos humanos, que es la tradición de la Argentina: la defensa de los derechos humanos en todos los países no importa quien gobierne en ese momento”, reafirmó la portavoz de la Presidencia.

Además, recordó que el país impulsó en el Consejo “una comisión investigadora” para esclarecer lo que está sucediendo en Ucrania, y cuando estén listas las conclusiones “se tomarán las medidas que correspondan”, al aclarar que “la suspensión no es la expulsión” de Rusia.

Por último, explicó que -hasta que concluya la investigación- “Rusia sigue siendo parte del Consejo de DD.HH. de la ONU”, solo que lo que “no tiene es la posibilidad de votar, porque es una de las investigadas por estas posibles violaciones a los derechos humanos”.

Abstenciones y votos en contra

Las abstenciones, condenadas por Kiev, no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una “iniciativa precipitada” que “añade leña al fuego” y un “precedente peligroso”. También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero ha perdido su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes.

Como era de esperar, Rusia, Bielorrusia y Siria se opusieron a la resolución.

Pese a las presiones en los últimos días de Rusia para que los países votaran en contra, varios Estados africanos, como Sudáfrica y Senegal, han optado por abstenerse al considerar que la resolución que suspende a Moscú prejuzga los resultados de la comisión de investigación creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos.

Brasil, México e India, actualmente los tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se abstuvieron.

El embajador brasileño ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, dijo que “Brasil ha decidido abstenerse en la votación de hoy porque cree que se debe permitir que la comisión de investigación complete su investigación independiente para que se puedan determinar las responsabilidades”.

Añadió que su país, “profundamente preocupado” por las supuestas violaciones de derechos humanos en Ucrania, está “totalmente comprometido en encontrar vías para un cese inmediato de las hostilidades y promover un diálogo real que conduzca a una solución pacífica y sostenible”.

Según Washington, la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra es mucho más que simbólica y aumenta el “aislamiento” de Moscú en la escena internacional.

Rusia es acusada de crímenes de guerra y de atrocidades contra civiles en las zonas ucranianas que ha ocupado, como Bucha, lo que aceleró la decisión de Washington de pedir su suspensión del Consejo de Derechos Humanos.

Rusia ha sido miembro intermitente del Consejo desde 2006 porque solo se permiten dos mandatos seguidos. El actual expiraba en 2023. Ucrania actualmente lo integra.

Protección de civiles

La resolución adoptada este jueves por la Asamblea General recuerda que esta última “podrá suspender los derechos de pertenencia al Consejo de Derechos Humanos a un miembro del Consejo que cometa violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos”.

Expresa la “profunda preocupación” de la Asamblea General “por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular ante las informaciones de violaciones y abusos de los derechos humanos”, a veces “sistemáticas”, y “violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia”.

Este Consejo es el principal foro de la ONU encargado de promover los derechos humanos. Se creó en 2006 y está integrado por 47 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su misión también consiste en revisar periódicamente su situación en los países miembros de la ONU y puede abordar cualquier tema relacionado con los derechos humanos, incluso en reuniones excepcionales que se pueden convocar con carácter urgente.

Fue el caso recientemente de la situación en Ucrania, pese a la oposición de Moscú, o en Etiopía.

Desde la invasión rusa de Ucrania, la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado sobre esta guerra en tres ocasiones, incluido el voto de este jueves.

El 2 de marzo, 141 países condenaron la invasión lanzada por Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, 5 votaron en contra (además de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 se abstuvieron.

El 24 de marzo, la Asamblea General pidió el acceso humanitario sin obstáculos y la protección de los civiles en Ucrania. Durante la votación, 140 países votaron a favor, cinco en contra (los mismos cinco que el 2 de marzo) y 38 países se abstuvieron.