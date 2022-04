La Anmat prohibió la venta de un aceite de girasol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización de un aceite de girasol.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial, la Disposición 2580/2022, por la cual se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del “Aceite de girasol”, marca “Perdriel”, RNPA N° 02-571050, Fraccionado y Envasado en Perdriel 4763 – San Martín, provincia de Buenos Aires, RNE N° 02-033960, por carecer de registros sanitarios, y consignar un RNPA y un RNE inexistentes, resultando ser “falsamente rotulado y en consecuencia ilegal”.

En el documento, señalan que las actuaciones se iniciaron a partir de una notificación proveniente de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) que, en el marco de un Programa de Monitoreo, tomó una muestra del producto que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Luego de una consulta federal para verificar si el establecimiento se encontraba habilitado y si el producto estaba autorizado, se llegó a la conclusión que el registro del lugar era inexistente, ya que la razón social Aceitera Perdriel no elabora más en ese sitio.

Además, el organismo explicó que el perfil de ácidos grasos no se corresponde con un aceite de girasol, por esto se emitió una alerta alimentaria. Como consecuencia de esto, este producto no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, “ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”. El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización del alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento.