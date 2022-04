Qatar 2022: “Es un grupo con rivales difíciles”, dijo Scaloni

El DT de la Selección analizó los rivales de la Argentina en el Mundial, y confirmó que no habrá amistoso con México.

Tras conocer los rivales de la Argentina en la primera fase del Mundial de Qatar 2022 (jugará ante Arabia Saudita, México y Polonia en el Grupo C), el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, expresó que “es un grupo con equipos difíciles”, al tiempo que adelantó que no se jugará el amistoso que estaba previsto con el equipo azteca y tratarán de conseguir otro rival de categoría.

“México es un rival que conocemos y difícil, Polonia terminó pasando ganándole bien a Suecia y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos, lógicamente creemos que podemos hacerlo bien en una buena fase de grupos, pero el respeto es el máximo”, aclaró el técnico argentino.

El elenco azteca era uno de los posibles rivales a enfrentar en los amistosos previos a la cita mundialista. Por eso, el lamento de Scaloni. “Era el único seguro, ahora habrá que buscar por otro lado. Pero no es una cosa importante lo de los amistosos. Sabemos muy bien cómo queremos jugar, lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible con rivales de esta categoría, lo más importante es cómo estamos nosotros”, continuó el DT en diálogo con TyC Sports.

Asimismo, Scaloni habló de la dificultad de enfrentar a los mexicanos. “Históricamente es un rival difícil. Lo sufrí en 2006 como jugador, donde nos hicieron un gran partido y ganamos en la prórroga con gol de Maxi (Rodríguez). Fue un partido complicadísimo. Tiene tradición de Mundial y es un rival complicado. Pero Polonia también es una buena selección, con jugadores conocidos y de primer nivel. A priori, tenemos chances, como la hubiéramos tenido si tocaba otro porque competimos de igual a igual”.

LOS OTROS GRUPOS Y EL POSIBLE RIVAL EN OCTAVOS

Pasando al Grupo D, donde tocarían los rivales de octavos de final, el técnico argentino se sorprendió porque si pasa Perú en su repechaje ante Emiratos Árabes o Australia, “se repetirían tres de cuatro” selecciones respecto del último Mundial. “Es increíble, ojalá pase Perú y nos cruzaríamos con ese Grupo. En ese caso tendríamos el camino listo, pero hay que ser repestuosos”.

En relación al denominado “grupo de la muerte” que se da en cada Copa del Mundo, agregó: “Vi el de Uruguay (Grupo H junto con Portugal, Ghana y República de Corea) y hablé con Diego Alonso. Creo nadie quiere jugar contra Uruguay, tiene posibilidades y están bien. Brasil también es complicado (Grupo G con Serbia, Suiza y Camerún), pero repito lo de antes del sorteo, también hubieran dicho que si tocaba otro era difíil, no hay que estar contento ni triste. Pensemos en estar bien y confiar en nosotros”.

“No nos podemos quejar, pero tampoco estar contentos. Estamos bien”, cerró, a modo de conclusión.