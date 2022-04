Beneficios ANSES: cómo acceder al reintegro en compras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el calendario de pagos de abril 2022, que tendrá algunos cambios por los feriados de Semana Santa. Además continúa con el programa de beneficios y descuentos para titulares de prestaciones y asignaciones en todo el país.

El organismo que encabeza Fernanda Raverta, informó que entre esos beneficios seguirá con la devolución de $1.000 cada vez que jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones, realicen compras con la misma tarjeta de débito que se usa para el cobro de haberes en la cuenta bancaria.

CÓMO OBTENER HASTA $1.000 POR COMPRA

Se trata de la devolución de $1.000 que hace el organismo de seguridad social y previsional, cada vez que el beneficiario, en este caso jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones, realicen compras con la tarjeta de débito, la misma en donde se les depositan los haberes correspondientes de cada mes.

El programa permite que accedan a una red de descuentos y a la devolución del 10% de todas las compras ejecutadas en los comercios correspondientes. Cabe aclarar que el tope máximo de devolución es de hasta mil pesos por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que podés realizar.

El monto ahorrado lo recibirás dentro de los 7 días hábiles en tu cuenta bancaria.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE ANSES

• Jubilaciones y pensiones de ANSES

• Pensiones no contributivas

• Asignación Universal por Hijo

• Asignación por Embarazo

• Asignación Familiar por Hijo

• Asignación por Prenatal

• Prestación por Desempleo

• Progresar

• Programas del Ministerio de Desarrollo Social

• Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires

RUBROS QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA:

• Alimentos

• Farmacias

• Indumentaria

• Electrodomésticos

• Materiales de construcción y muchos rubros más.

BENEFICIOS DE ANSES: CUÁLES SON LOS COMERCIOS ADHERIDOS

Para conocer todos los comercios que participan en el programa de Anses, te sugerimos ingresar al sitio web: https://www.anses.gob.ar/anses-comercios.

REINTEGRO DEL 15% PARA AUH CÓMO ACCEDER

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a descuentos y beneficios varios a la hora de realizar las compras, como el reintegro del 15% en compras en supermercados y farmacias de todo el país.

El descuento es efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta el 30 de junio. Tendrá un tope mensual de hasta $2.400 por mes para quienes tengan dos hijos o más.

Esta medida a las compras hechas con la tarjeta de débito asociadas a la cuenta de la seguridad social. El descuento se realiza sobre el total de la compra y tarda entre 24 y 48 horas para el reintegro en la cuenta bancaria correspondiente.

Además, quienes sean titulares de la AUH pero con un solo hijo, los jubilados, pensionados y las AUE también les corresponde el reintegro, pero en estos casos con un tope de $1.200.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL REINTEGRO

Poseer una jubilación o pensión mínima, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), o Asignación por Embarazo (AUE).

Efectuar el pago en un supermercado o farmacia con la tarjeta de débito en la que se deposita la prestación correspondiente

CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL BENEFICIO DEL 15%

Para saber si los usuarios de la Anses pueden acceder al reintegro en compras de supermercado y farmacia, pueden acceder a la web de Anses e ingresar su CUIT o CUIL para hacer la consulta.

ambito.com