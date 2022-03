Feletti se reunirá con panaderos para avanzar en un nuevo acuerdo de precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá esta semana reuniones con panaderos para avanzar en un nuevo acuerdo de precio del pan, tras la puesta en marcha del fideicomiso de trigo que garantizará una baja en la bolsa de harina industrial que se utiliza para elaboración comercial.

Esta semana habrá distintas reuniones destinadas a renovar el acuerdo que fije el precio del kilo de pan por debajo de los $300, en línea con lo que se había resuelto a mediados de febrero, informaron a Télam fuentes del sector.

El mes pasado, panaderos y Comercio Interior habían acordado un rango de 220-270 pesos para el kilo de pan, que luego comenzó a dificultarse por la suba del trigo que generó la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente suba de la bolsa de harina de trigo 000 que comercializan los molinos.

En declaraciones radiales la semana pasada, Feletti dijo que el fideicomiso de trigo “va a permitir con la suba de retenciones que decidió Agricultura, eso son 350, 360 millones de dólares, mantener estabilizado el precio del trigo en 25.000 pesos la tonelada”.

De este modo, afirmó que “la molinería puede poner la bolsa que se usa para elaboración de pan, pastas frescas, pizza a $1.150, que había llegado a tocar los $2.000, es una baja importante”.

“Yo ahora me tengo que sentar con todos los panaderos, con las casas de fábricas de pastas y tratar de lograr que eso llegue efectivamente al consumidor y que ese subsidio no se pierda en el camino”, agregó.

Recordó que “con las panaderías habíamos mantenido un rango de kilo de pan entre 220-270 pesos; sabemos que hay 30.000 panaderías, que hay mucha diversidad en alquiler de locales, ubicación, por eso el rango de pan tan amplio, contra la bolsa en $1.300”. “Ese acuerdo lo podemos repetir y evitar el kilo de pan arriba de 300 pesos”, aseguró.

Por otra parte, mañana vence el plazo para que se cumpla la medida de retrotraer los precios de 580 productos en supermercados al 10 de marzo, luego de que Comercio Interior detectara “maniobras especulativas” con subas de precio de 14,5% promedio en tres días.

En conferencia de prensa, Feletti dijo que “hay plazo hasta el lunes para retrotraer estos precios”, y agregó que “no existe razón ni estimación de costos que justifique estos aumentos”. “Se trata de maniobras especulativas que no vamos a tolerar, porque son contra las argentinas y los argentinos”, sentenció.