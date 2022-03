Cayó “la estafadora de Tinder”: le robó $4,5 millones a su “novio” durante tres años

Se trata de una policía de 27 años cuya verdadera pareja está vinculada a la venta de armas y al narcotráfico. La víctima estuvo tres años con ella sin conocerla personalmente.

Leila, “la estafadora de Tinder”, fue detenida este viernes por haberle robado $4,5 millones a quién supuestamente era su novio que conoció por la app de citas.

El joven de 25 años oriundo de Chubut que realizó la denuncia indicó que estuvo con ella tres años pero que nunca la llegó a conocer personalmente y que la “estafadora” siempre le pedía dinero para pagar las deudas que contraía y porque debía cuidar a sus hijos.

La denuncia fue realizada luego de que el joven descubriera que Leila nunca tuvo deudas y que su dinero lo utilizó para operarse los pechos y hacerse un implante. Desde ese momento comenzó un operativo para encontrar a la mujer y saber si había cometido hechos similares con otras personas.

La víctima señaló que en todo momento trató de encontrase personalmente con Leila y que ella le respondía positivamente al encuentro, pero que siempre cerca de la hora ella inventaba alguna excusa para no verse. De esta manera estuvieron 3 años hasta que un mal manejo de la estafadora sembró la duda en el joven sobre que es lo que pasaba realmente con su dinero.

CÓMO DETUVIERON A LA “ESTAFADORA DE TINDER”

Policía de Santa Fe y Chubut realizaron un allanamiento en la primera, donde constataron que Leila es policía y que trabajó desde 2015 a 2021 como suboficial. Al momento de la requisa estaba con prisión domiciliaria por una causa sobre drogas y su novio real, Juan Pedro Calderón, también está vinculado con la venta de armas y por tener relación con el narcotráfico.

Finalmente, Leila Micaela Ríos de 27 años fue detenida y en conversaciones cruzadas con su novio se pudo confirmar que intentaban atacar la casa de un fiscal conocido de la localidad: “Me dan ganas de ir a reventarle la casa a la fiscal”, decía el mensaje.

LA DENUNCIA CONTRA LA “ESTAFADORA DE TINDER”

“Hace alrededor de 3 años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre era Leila”, dijo, la víctima y detalló: “Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener. Yo en principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos, con el tiempo esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”.

Durante los últimos tres años, Ríos le solicitó el dinero con diferentes motivos: para alimentar a su familia, pagar el alquiler de la vivienda y las cuotas que adeudaba. “Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar”, contó, y aclaró que él mismo fue quien habló con el prestamista para “negociar” un tiempo de pago.

“Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho”, siguió el relató de la víctima en su denuncia judicial . El joven admitió que nunca conoció personalmente a la estafadora, quien es buscada por la policía.

Finalmente contó: “Hace una semana ella me escribe y me dice que había accedido a un préstamo, que debía pagárselo. Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pago iba a sufrir las consecuencias, por lo que lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”.