Capitanich: La justicia social es la garantía más profunda en el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos

En el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador recordó a los 30.000 desaparecidos que lucharon por una patria libre y soberana; y agradeció a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por su enseñanza al pueblo argentino. Repasó las políticas públicas que, en busca de justicia, implementó el Estado chaqueño.

En el acto central por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue encabezado por el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, quienes destacaron la movilización del pueblo chaqueño en las calles. “Hoy más que nunca es el día en donde el Poder Judicial debe garantizar la Justicia Social, que es la garantía más profunda en el ejercicio de los Derechos Humanos de nuestro pueblo”, aseguró el primer mandatario.

Capitanich recordó que el 24 de marzo de 1976 se perpetró un golpe de Estado que impuso una dictadura genocida que desapareció a 30.000 personas, creando a tal fin más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, de la apropiación de identidad de más de 500 niñas y niños recién nacidos.

“Pero también implicó el surgimiento de las valientes Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes todo el pueblo le debe respeto y el reconocimiento, junto a sus hijas e hijos que dieron lucha por un país justo y equitativo”, aseveró. En este sentido, remarcó que fue la dictadura la que implementó un programa económico que elevó la pobreza del 4% al 36%. “Cambiaron la cultura productiva por la cultura financiera, eso significó la apropiación de un Estado represor”, subrayó.

“Sus secuelas aún la estamos pagando, porque fueron grupos económicos que a través del Banco Central se condonaron 22.000 millones de dólares y es allí donde se produjo la deuda externa que condiciona el desenvolvimiento autónomo y soberano de nuestra Patria”, dijo e hizo hincapié en la importancia de que el pueblo tenga memoria.

“La Argentina tiene un prestigio internacional adquirido producto del Juicio a las Juntas Militares y con la política de Derechos Humanos que implementaron Néstor y Cristina”, enfatizó y remarcó la presencia en las calles de muchas y muchos compañeros que “fueron detenidos y torturados y, nunca promovieron la venganza, sino que promovieron la justicia”.

“Desde el 10 de diciembre de 2007 instituimos que el Estado Provincial se constituya como querellante en las causas penales de los delitos de la dictadura militar. Hoy hay mil personas condenadas en el país y en el Chaco se hizo Justicia”, recordó. Y mencionó que, además, el Estado chaqueño es querellante en el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, hecho indispensable en la historia de opresión y de los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. Además, creó la Guardia de Derechos Humanos e hizo obligatoria la capacitación en Derechos Humanos para los tres poderes estatales.

La Justicia debe poner en evidencia a los crímenes de lesa humanidad

“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la Justicia es la que debe poner en evidencia a aquellos que perpetraron esos delitos. Es importante también que todo el pueblo unido sea capaz de resistir a los grupos económicos de carácter hegemónico nacionales e internacionales, que promueven el anarco-capitalismo para cercenar los derechos de los pueblos generando un retroceso en la humanidad”, aseveró el gobernador.

“Hoy más que nunca es un día de Memoria. Hoy más que nunca es un día de Verdad. Hoy más que nunca es el día en donde la Justicia debe garantizar la Justicia Social, que es la garantía más profunda en el ejercicio de los Derechos Humanos de nuestro pueblo”, concluyó Capitanich para luego agradecer haberle dado la palabra en un día tan importante para las y los argentinos.

El acto por el 46° Aniversario del Golpe de Estado de 1976 se llevó a cabo en la Casa por la Memoria (ex centro clandestino de detención “Brigada de Investigaciones), luego de una multitudinaria marcha en la que participaron organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales. Dando paso al Festival por la Memoria.

Estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez; el presidente de la Comisión por la Memoria, Mauricio Amarilla; el ministro de Educación, Aldo Lineras; el ministro de Planificación, Infraestructura y Economía, Santiago Pérez Pons; la subsecretaria de DD.HH., Nayla Bosch; representantes de Organismos de Derechos Humanos: H.I.J.O.S. Regional Chaco, Comisión Permanente por los Derechos Humanos (CPDH), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Ex Presos Políticos; entre otros.

Por un país con memoria, libre y soberano

La secretaria de DD.HH., Silvana Pérez, destacó la presencia en la marcha: “Con fuerza y mística, chaqueñas y chaqueños pedimos memoria, verdad y justicia. Seguimos luchando por un país libre, soberano, equitativo e igualitario”, indicó.

Mientras que, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla, destacó que hoy más que nunca la población chaqueña se apropió de la bandera del “Nunca más” y de la bandera de “memoria, verdad y justicia”. “Más allá del discurso negacionista que se ha levantado en este último tiempo, el Chaco marcó un antes y un después de este 24 de marzo”, señaló y agregó que “nunca se había logrado una convocatoria de tal magnitud”.

Asimismo, se mostró contento de poder volver a contar con una marcha multitudinaria después de la pandemia. “Nuestro espacio se encuentra muy fortalecido y agradecido a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales que nos permiten tener esta convocatoria hoy”, indicó.

Por otro lado, recordó que ya transcurrieron dos generaciones y hoy hay quienes nada saben de lo ocurrido hace 46 años atrás. “Por eso hay que consolidar y aumentar las políticas y programas de memoria en la educación y en todos los ámbitos”, dijo y concluyó “la memoria social y política no puede ser separada y es responsabilidad del Estado difundir la historia completa de lo ocurrido”.

Por su parte, Nayla Bosch sostuvo la importancia de acompañar desde el Estado a las organizaciones y a los organismos de Derechos Humanos. “Es un día de conmemoración por los 30.000 desaparecidos y también es un día en el que tenemos que celebrar la democracia”, manifestó y añadió “este es un hecho del pasado y del presente y por eso mismo hoy seguimos diciendo memoria, verdad y justicia a través de este acto multitudinario, poniendo a la memoria como una bandera fundamental de nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestra sociedad”.