Detuvieron al presunto asesino del ex Puma Federico Martín Aramburú

El principal sospechoso del crimen del ex Puma Federico Martín Aramburú fue detenido en la noche de este martes en Hungría.

La fiscalía de París, donde se perpetró el asesinato, confirmó la detención de Loïc Le Priol, un ex soldado de 27 años y miembro del Union Defense Group (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2017 pero muy activa durante las décadas de los ’70 y ’80 en las facultades.

En tanto, se busca a otro hombre que también habría disparado contra Aramburú.

Además, este martes fue apresada una mujer de 24 años sospechosa de haber participado en el homicidio del ex Puma acusada de “complicidad en homicidio”.

Aramburú recibió este sábado cuatro balazos: uno en la columna, el segundo en la nuca, el tercero en el muslo derecho y el último en el flanco izquierdo que le causaron la muerte.

En 2015, Le Priol estuvo implicado en una golpiza a punta de pistola a otro ex miembro de GUD.

QUIÉN ERA FEDERICO MARTÍN ARAMBURÚ

Aramburú nació el 20 de enero de 1980 en La Plata, se inició en CASI (1994-2004), fue el Puma número 623 en nuestra historia, era padre de dos hijos y colgó los botines en 2012. Se lo recuerda principalmente por integrar el histórico plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial Francia 2007 con tres partidos jugados y dos tries (uno ante Georgia en la fase de grupos y otro contra Les Blues en el partido decisivo).

Jugaba de centro y fue capitán del CASI en la final de la URBA con el SIC del 2003; perdió esa definición y al año siguiente se fue a jugar a Biarritz de Francia, en donde ganó dos títulos (2005 y 2006). Luego tuvo pasos por USA Perpignan (2006-08), US Dax (2008-10), Glasgow Warriors (2010-12) y CASI (2012).

Aramburú jugó 22 partidos con Los Pumas entre 2004 y 2009 y formó parte en los últimos años de los denominados Pumas Classic, equipo de ex jugadores del seleccionado nacional que compite anualmente en el Mundial de Bermudas.