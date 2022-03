Newell’s ganó el clásico y silenció a Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Rosario Central recibió a Newell’s en un nuevo clásico caliente. El único gol del partido lo convirtió Juan Manuel García a los 6 minutos del segundo tiempo.

Newell’s Old Boys le ganó 1 a 0 a Rosario Central la edición 174 del clásico de la ciudad, partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Juan Manuel García, a los 6 minutos del segundo tiempo, marcó el único tanto del encuentro jugado en el Gigante de Arroyito.

Durante los primeros 45 minutos no hubo tanto juego y tuvo pocas ocasiones de gol. Las más claras fueron para el local, con Marcos Ruben y Lucas Gamba, aunque las imprecisiones de ambos delanteros impidieron que su gente pudiese festejar.

También hubo tiempo para las polémicas, Pablo Pérez y Ruben tuvieron un encontronazo en la mitad de cancha que el árbitro decidió no castigar con amarillas.

Pero la jugada que tuvo a Echavarría en el ojo de las críticas fue una acción de Julián Fernández sobre Damián Martínez, cuando el futbolista de la Lepra cruzó al lateral en el área con el codo en la cara en la disputa del balón y el juez entendió que ese topetazo no era suficiente como para cobrar penal.

En este juego de dientes apretados y faltas sistemáticas salió mejor parado Newell’s, que intentó suplir su falta de fútbol con desbordes por la derecha, laterales y centros de pelota detenida, como en su única llegada del primer tiempo, cuando Francisco González colocó un buen centro desde la derecha que García cabeceó de emboquillada y la pelota se fue por arriba del travesaño, cuando Servio la tenía controlada.

El complemento mostró lo mejor de Newell’s y a los 6 minutos Méndez aprovechó la espalda de Blanco para gambetear a Ojeda y a Almada, colocó un centro pasado, que Garro recibió solo por la izquierda del área, “fusiló” a Servio de volea, el arquero salvó a medias y García la empujó a la red.

El gol fue un golpe de nocaut para Rosario Central, que generó sólo dos llegadas claras para empatar en dos mano a mano de Ruben salvados por Macagno a los 17′ y 25′.

Newell’s se dedicó a defenderse y a los 30′ el ingresado Sordo gambeteó a Blanco en el borde derecho del área pero elevó el remate, solo con el arquero.

Central intentó llegar hasta el final empujado por sus hinchas, pero ni siquiera volvió a acercarse con peligro, en lo que puede ser el partido final del ciclo del “Kily” González.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino y Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Newell’s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Pablo Pérez, Julián Fernández, Francisco González y Nicolás Castro; Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.

Gol en el segundo tiempo: 6m. Juan Manuel García (N).

Cambios: segundo tiempo, 9m. Ramiro Sordo por Garro (N),11m. Marco Campagnaro por Luciano (N); 20m. Luciano Ferreyra por Montoya (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 29m. Nazareno Funez por Pablo Pérez (N), Marcos Portillo por Castro (N) y Juan Sforza por Juan Manuel García (N); 32m. Facundo Buonanotte por Infantino (C) y 38′ Milton Caraglio por Damián Martínez (C).

Amonestados: Luciano, Pablo Pérez, Julián Fernández y Campagnaro (N), Luciano Ferreyra y Servio (C).