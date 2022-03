El Ministerio de Educación y la Municipalidad de Resistencia acordaron trabajo conjunto para el fortalecimiento de 90 instituciones

En principio se distribuirán 45 mil kit de útiles escolares a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. También se prevé el desarrollo de programas como “Esfuerzo Compartido” y tareas de mantenimiento de los edificios educativos.

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco Aldo Lineras firmó, este lunes en la Escuela Primaria N° 831 “Fuerza Aérea Argentina”, un convenio con el intendente de Resistencia Gustavo Martínez. El objetivo es realizar acciones conjuntas en beneficio de unas 90 instituciones escolares de la capital chaqueña para el fortalecimiento de la educación.

La cartera educativa autoriza al Municipio ingresar a los establecimientos educativos, con el fin de coordinar acciones como la distribución de 45 mil kit de útiles escolares a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. También se prevé el desarrollo de programas como “Esfuerzo Compartido” y tareas de mantenimiento de los edificios educativos.

En la oportunidad, el ministro Aldo Lineras, destacó el convenio que permitirá a las y los niños de escuelas públicas acceder a útiles escolares. “Tenemos un apoyo importante de los municipios y del gobierno nacional, próximamente se distribuirán 16 mil libros a estudiantes de escuelas primarias, dos para cada uno que podrán llevar a su casa; y estamos distribuyendo 2500 netbooks del Programa Conectar Igualdad a estudiantes de primer año de secundarias“, subrayó.

“Este es un piso para comenzar a construir, queremos reconocer el esfuerzo de las y los docentes, todos queremos una educación que sirva como progreso social y en este sentido estarán encarados todos los esfuerzos. Estos mecanismos hacen que podamos asegurar todo el desarrollo de estas políticas de apoyo en la provincia”, agregó.

El intendente Gustavo Martínez, remarcó la importancia del trabajo conjunto con la cartera educativa. “Le pedimos al ministro que nos permita acompañar este año en particular donde los chicos y las chicas vuelven a la escuela, no hay mejor proceso de enseñanza que el estudiante compartiendo con su docente, es algo que tenemos que celebrar, que nos permitirá volver a recrear todo lo que en el entorno del sistema educativo se construye que no solo tiene que ver con la incorporación de conocimientos”, resaltó.

La directora de la EEP Nº 831, María de los Ángeles Sotelo, agradeció a todas las autoridades presentes. “Es la primera vez que un ministro viene a nuestra institución. Somos una comunidad comprometida y aceptamos el desafío de esta nueva etapa, estamos acá para dar lo mejor de nosotros, queremos recuperar el rol docente con respeto”, sostuvo.

Acompañaron este acto el director de la Regional Educativa 10 A, Omar Rojo, supervisoras y equipos técnicos pedagógicos; concejales y funcionarios del municipio capitalino, autoridades de las demás instituciones que forman parte de la comunidad de la EEP 831, docentes, estudiantes y tutores.