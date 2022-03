“Vengo porque cometí un error”: se entregó en la comisaría tras asesinar a su expareja

El hombre que estranguló a su expareja en una vivienda de la localidad bonaerense de Oriente, partido de Coronel Dorrego, y que luego se presentó en una comisaría donde confesó el femicidio, se negó a declarar ante el fiscal de la causa.

Se trata de Sebastián Calvo (34), quien se encuentra detenido desde por el crimen de su expareja Natalí Rodríguez, de 30 años, durante un hecho registrado en una casa de dicha localidad del sur de la provincia de Buenos Aires.

Una fuente judicial informóque “en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Homicidios, Jorge Viego, el hombre se negó a hacer uso del derecho que le asiste por no estar en condiciones”.

“Por el episodio el fiscal caratuló en un principio la causa como homicidio calificado por el vínculo”, indicó el vocero consultado.

El hecho comenzó a ser investigado cuando Calvo se presentó en la subcomisaría de oriente, localidad ubicada a unos 85 kilómetros de Coronel Dorrego, y dijo: “Vengo porque cometí un error”.

Fuentes de la investigación informaron que el sospechoso les indicó a los policías de la dependencia que había lastimado a su expareja.

Ante esa confesión, el personal se dirigió a la vivienda donde encontró en un pasillo a la mujer con presuntos signos de estrangulamiento y sin signos vitales.

Un investigador dijo que “poco después acudió personal médico quien comenzó a llevar a cabo tareas de RCP pero sin resultados positivos”.

Tras el hallazgo y a pedido de la Justicia, Calvo fue detenido y por razones de seguridad fue trasladado a Coronel Dorrego.

“Según los primeros informes el hombre habría estrangulado de manera violenta a la mujer donde provocó fractura de hueso hioides que provocó la asfixia”, agregó el vocero consultado.

Según las fuentes, la pareja se encontraba separada desde hacía un tiempo atrás y no existían denuncias previas por violencia de género.

“No había denuncias y de acuerdo a distintas declaraciones todas coincidieron en que no habían advertido, por lo menos mientras duró la relación de unos 6 años, situaciones de violencia que hubiesen creado un perfil de algo que podía llegar a suceder”, dijo un jefe policial. (Télam)