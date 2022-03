Cartelera de Cine – Centro Cultural Municipal para esta semana

Miércoles:

19:00hs.#ENCANTO

21:00hs.#LAS AVENTURAS DE PIL

Jueves:

19:00hs.#AMOR SIN BARRERAS 1961

21:00hs.#AMOR SIN BARRERAS 2022

Viernes:

17:00hs.#RED

19:00hs.#SCREAM 2022

21:00hs.#HACKSAW

Sábado:

17:00hs.#RED

19:00hs.#LAS AVENTURAS DE PIL

21:00hs.#SPIDERMAN NO WAY HOME

Domingo:

17:00hs.#LAS AVENTURAS DE PIL

19:00hs.#RED

21:00hs.#SPIDERMAN NO WAY HOME

Entrada Menores $ 70

Mayores $ 100

Complejo Cultural Municipal calle 11 entre 14 y 16 Centro .