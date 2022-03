Revelan que será necesaria la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus

El CEO de Pfizer aseguró que será necesaria la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. La explicación.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, manifestó que será necesaria recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 para protegerse del virus que todavía sigue teniendo en jaque al mundo.

Por qué hay que darse la cuarta dosis

“Una cuarta dosis de la vacuna será necesaria para la mayoría de las personas”, dijo el CEO de Pfizer, Albert Bourla, durante una entrevista en “Face The Nation” de CBS , que publicó New York Post.

“El régimen de dos dosis iniciales más un refuerzo no puede proteger contra las variantes y su fuerza disminuye demasiado rápido”, admitió Bourla, lo que hace que las nuevas aplicaciones adicionales “sean inevitables”.

“En este momento, la protección que obtienes de la tercera dosis es lo suficientemente buena, en realidad bastante buena para las hospitalizaciones y las muertes, no es tan buena contra las infecciones, pero no dura mucho”, explicó.

“Omicron fue la primera variante que pudo evadir, de manera hábil, la protección inmunológica que recibimos, pero también en que la duración de la protección no dura mucho”, apuntó Bourla.

“Lo que estamos tratando de hacer y estamos trabajando muy diligentemente en este momento es hacer no solo una vacuna que proteja contra todas las variantes, incluida Omicron, sino también algo que pueda proteger durante al menos un año”, completó el CEO de Pfizer.