Familiares de Guadalupe Lucero marcharon al cumplirse nueve meses de su desaparición en San Luis

Familiares de Guadalupe Belén Lucero marcharon este lunes al cumplirse nueve meses de la desaparición de la niña en el barrio 544 viviendas, de la ciudad de San Luis, cuando se encontraba jugando en la puerta de la casa de sus primos.

Con pancartas y cánticos como “¿Dónde está Guadalupe?” o “Viva la queremos”, una nueva marcha congregó a familiares, organizaciones feministas y sociales para exigir frente a las oficinas de juzgados federales la aparición de la niña.

“Necesitamos que el fiscal Cristian Rachid se anime a investigar, lo que no se animaron o no hicieron en la justicia provincial. Le pedimos que no mire para otro lado, queremos saber que pasó”, expresó Gladis Miranda, miembro de la agrupación Madres y Abuelas por Guadalupe.

La causa, que ahora tramita en fuero federal, no mostró avances y una de las hipótesis que se maneja es que no se encontraría en la provincia y que podría tratarse de un caso de trata de persona.

Las autoridades pidieron que ante cualquier información se comuniquen al 911.

Fuente: Télam.