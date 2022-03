Con apoyo del Gobierno comenzaron las V Jornadas Chaqueñas de derecho de las Familias , Niñez y Adolescencia

La vicegobernadora estuvo a cargo de la apertura de las jornadas que se realizarán hasta mañana en Resistencia, dedicadas a la memoria de las abogadas Nora Lloveras y Cecilia Baroni.

La vicegobernadora Analia Rach Quiroga encabezó, este viernes, la apertura de las V Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia que se realizan hasta este sábado 12 en la Casa de las Culturas de Resistencia. “Nos brindará herramientas para que cada una y uno desde su lugar pueda impulsar una perspectiva encaminada hacia el pleno goce y ejercicio del derecho de todos y todas”, aseguró y celebró que la provincia sea sede del evento.

La mandataria remarcó la responsabilidad indelegable del Estado en la garantía del acceso y el ejercicio de los derechos de toda la sociedad e hizo hincapié en la importancia del compromiso de las y los profesionales de la materia. “Estos espacios de formación, participación, debate y reflexión son indispensables en este tiempo de revisión y transformación de prácticas para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, resumió.

Celebró además que el evento se realice en homenaje a dos ex figuras del derecho de familia como Nora Lloveras y Cecilia Baroni a quien recordó como gran trabajadora comprometida con las causas. “Además de una gran abogada, fue política y militante por los derechos de las minorías, de las mujeres, las personas con discapacidad y las niñeces” sostuvo.

Las jornadas son organizadas por el Instituto de Derecho de las Familias del Consejo de Abogados, Abogadas y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Resistencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Editorial Contexto, la Fundación Formarte y la Fundación Chaco Solidario. Auspiciadas por el Gobierno del Chaco, el Superior Tribunal de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, la Defensoría General, el Consejo Profesional del Servicio Social del Chaco, el Instituto de Culturas, Loteria Chaqueña, el Colegio de Abogados de Córdoba, Tucumán y Paraná.

Estuvieron presentes en la apertura del congreso la ministra de Justicia y Seguridad y presidenta del Consejo de la Magistratura Gloria Zalazar, el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral German Oestmann, el presidente del Consejo de Abogados, Abogadas y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Resistencia Ricardo Urturi, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Isabel Grillo y la abogada Especialista en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencias y Coordinadora del V Jornadas Chaqueñas Sonia Seba.

Mejorar la calidad del servicio

Zalazar remarcó que cada jornada de capacitación implica una mejora en la calidad del servicio de justicia, para que las y los profesionales, tanto quienes están fuera, como quienes están dentro del Poder Judicial tengan las herramientas necesarias para defender los derechos de quienes los necesitan.

El presidente del Colegio de Abogados advirtió sobre los problemas de niñez y familia que aparecen en cada crisis económica y no encuentran las respuestas que necesitan para componer sus derechos más fundamentales. “Por eso necesitamos repensar y devolver la confianza social en la justicia de familia, niñez y adolescencia y su capacidad para dar respuestas eficaces”, agregó.

Seba destacó el apoyó del gobierno para que se realice el congreso ya que son temas que involucran no solo a las y los abogados sino a toda la sociedad. “Entre todas y todos debemos ver cómo afrontar y atenuar los conflictos que atraviesan las personas en sus relaciones familiares” explicó y aseguró que la perspectiva de género debería atravesar a todas y todos y consideró que es necesario trabajar para evitar las asimetrías que todavía no se pudieron revertir.

Dedicas a dos profesionales del derecho

Esta nueva edición de las Jornadas están dedicadas a la memoria de las profesionales del derecho Nora Beatriz Lloveras, abogada, profesora y ex camarista cordobesa, quien fue parte de la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación y Maria Cecilia Baroni, chaqueña, especialista en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, quien fue diputada provincial, concejala de Resistencia y se desempeñó en diversos ámbitos del Gobierno del Chaco, precursora provincial en materia de derechos de las mujeres, géneros y diversidades.

Programa

La Conferencia de Apertura estará a cargo de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba, miembro honorario de la Real Academia de Derecho y Legislación de Madrid, España y fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, entre otras membresías, cargos y disertaciones que hacen a su gran trayectoria profesional.

El sábado 12 tendrán lugar tres paneles: abrirá la jornada Gabriel Tavip, quien abordará la consigna de “A seis años de vigencia del CCyCN: ¿Dieron resultado las respuestas legales para los casos en que los hijos no son cuidados por sus progenitores?”. A media mañana la disertación estará a cargo de Natalia de la Torre con el panel “Gestación por sustitución: actualidad jurisprudencial y debates en torno a su regulación. Perspectiva de género y diversidad familiar.” Y el cierre de los paneles de la V Jornada, estará a cargo de Marisa Herrera quien abordará el siguiente eje: “Conflictos jurídicos complejos y contemporáneos que involucran derechos de NNA”.