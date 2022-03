Salud Pública recuerda la importancia de la detección precoz de enfermedades renales

El 10 de marzo se conmemora el “Día Mundial del Riñón” y desde el Servicio de Nefrología del hospital Perrando piden a la comunidad que se realice los estudios rutinarios para evitar complicaciones futuras. El hospital chaqueño recibe hasta 500 consultas mensuales por patologías renales.

Bajo el lema “Cerremos la brecha del conocimiento, para una mejor atención de la enfermedad renal”, el 10 de marzo se conmemora el

“Día Mundial del Riñón” y el Ministerio de Salud Pública del Chaco llama a la población a tomar conciencia sobre la importancia de los estudios rutinarios y periódicos para la detección de enfermedades renales.

Profesionales del servicio de Nefrología del hospital “Dr. Julio C. Perrando”, explicaron que las patologías asociadas al riñón son tratables siempre que sean detectadas a tiempo, porque en los casos de enfermedad irreversible solo se puede acudir a diálisis o trasplantes. Actualmente el servicio recibe aproximadamente 500 consultas mensuales relacionadas a diagnósticos renales.

El Día Mundial del Riñón es una iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF). Se inició en 2006 y desde entonces se conmemora el segundo jueves de marzo de cada año, participando activamente y destacándose particularmente la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN).

“Todos los años nos adherimos a la campaña de concientización de la detección precoz de la enfermedad renal que se conmemora el segundo jueves de marzo. Es muy importante la detección precoz porque en sus inicios la enfermedad renal es silente ya que no manifiesta síntomas, por lo que los pacientes no consultan, y cuando se detecta la patología de forma tardía, el tratamiento es menos eficaz y en muchos casos se llega a un estadio irreversible donde los riñones dejan de tener sus funciones habituales de depurar la sangre de elementos tóxicos y se requiere de diálisis o trasplantes”, explicó la jefa del servicio de Nefrología del hospital “Dr. Julio C. Perrando”, Mónica Gómez (M.P. 4.129).

Desde el hospital chaqueño resaltaron la importancia de realizarse los estudios rutinarios y periódicos para la detección precoz de la enfermedad renal con el fin de poder dar tratamientos eficaces. “Deben realizarse de manera periódica los estudios químicos de laboratorio para detectar enfermedades renales, acudir a las consultas con especialistas y recibir el tratamiento adecuado antes de un diagnóstico irreversible. Es muy importante el cuidado de la salud renal y la concientización”, añadió Gómez.

El Día Mundial del Riñón es una campaña global que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de los riñones para la salud en general y reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y los problemas de salud asociados en todo el mundo.

Los profesionales en nefrología brindaron diversas recomendaciones para el cuidado de los riñones. “La prevención y los cuidados de salud renal generalmente son los mismos que para las enfermedades crónicas: mantenerse activos y en forma con actividades físicas adaptadas; controlar las patologías que llevan al daño renal como la diabetes y la hipertensión arterial, mantener una alimentación saludable con frutas y verduras y con menor cantidad de comida procesada; no automedicarse; tener una hidratación adecuada con al menos dos litros de agua por día y no fumar”, explicó la especialista Mónica Gómez.

Situación provincial

Actualmente el servicio de Nefrología del hospital Perrando es un servicio integrado que funciona con varios sectores específicos como Nefrología Clínica para el diagnóstico y tratamiento; el área de Nefrointensivismo para pacientes críticos internados; el área de Diálisis Crónica y el de Trasplante respectivamente. Además, el servicio cuenta con más de 26 trabajadores y trabajadoras entre maestranza, enfermería, administrativos y profesionales médicos destinados a la atención específica de afecciones renales.

Desde el servicio de Nefrología del hospital Perrando explicaron que por mes realizan aproximadamente unas 400 atenciones ambulatorias o programadas, entre 300 y 500 atenciones de demanda espontánea entre hospital de día e interconsultas; y cuentan con 40 pacientes que reciben diálisis crónica en las instalaciones, así como también hay estimativamente unos 160 pacientes en seguimiento pos trasplante renal.

Programa de actividades

El jueves 10 de marzo, con la organización del Servicio de Nefrología del hospital “Dr. Julio C. Perrando” y el PAIER Chaco, se conmemorará el “Día Mundial del Riñón – Salud Renal para Todos” con una agenda de actividades. Bajo el lema “Cerremos la brecha del conocimiento, para una mejor atención de la enfermedad renal” se iluminará de color naranja, representativo del Día Mundial del Riñón, a los edificios más emblemáticos de Resistencia.

En la jornada, de 8 a 12.30 en el mástil del hospital Perrando se realizarán análisis elementales de orina en la población para la detección y prevención de enfermedades renales; habrá charlas de concientización y educación renal, así como la entrega de folletería para la ciudadanía.

En tanto, entre las 8 y las 12.30 en la Municipalidad de Resistencia, se realizará la medición de presión arterial en la población, se brindarán charlas de educación en salud renal y se entregarán folletos informativos.

Desde el lunes 7 de marzo en el sector de Hemodiálisis Crónica del servicio de Nefrología del hospital Perrando se vienen realizando jornadas de actividades físicas adaptadas para pacientes que se encuentran en tratamiento hemodialítico.