Rusia se encuentra al borde del default, según indicó Fitch

La agencia de calificación Fitch revisó hoy a la baja nuevamente la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un impago de la deuda soberana es “inminente”, según reportó la agencia France Press.

Fitch, como las otras grandes agencias de calificación, colocó a principios de marzo la nota de la deuda rusa a largo plazo en la categoría de riesgo de no poder ser reembolsada.

En un comunicado emitido en Nueva York, la agencia decidió bajarla nuevamente de “B” a “C”, debido a la evolución de eventos “que han socavado la voluntad de Rusia de reembolsar la deuda pública”. Cuanto más baja sea esta nota, menos acreedores confiarán en el país y menos posibilidades tendrá de captar dinero a tasas de interés razonables.

Para justificar su decisión, Fitch evocó un decreto presidencial de 5 de marzo que autoriza a Rusia a reembolsar a los acreedores de algunos países en rublos en vez de monedas extranjeras. La agencia también mencionó una decisión del banco central ruso de limitar la transferencia de algunas obligaciones a los no residentes.

“El refuerzo de las sanciones y las propuestas susceptibles de limitar el comercio de la energía aumentan la probabilidad de una respuesta política de Rusia que incluya al menos un impago selectivo de su deuda soberana”, subrayó Fitch.

También es posible que barreras técnicas como el bloqueo de las transferencias de fondos impidan el reembolso de la deuda. Si este fuera el caso, sería la primera vez que Rusia declara un “default” desde 1998.

El Banco Central de Rusia suspendió hoy la venta de divisas en el mercado local durante seis meses para afrontar las sanciones dispuestas por las principales potencias occidentales por la invasión de Ucrania. “Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos” entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó el Banco Central ruso en un comunicado.

La autoridad monetaria aclaró que los ciudadanos sí podrán cambiar sus divisas por rublos durante ese periodo.

Los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10 mil dólares hasta el 9 de septiembre. Si quisieran sacar más dinero, tendrán que hacerlo en rublos, a la tasa oficial del día, de acuerdo con las nuevas disposiciones.

La semana pasada, la agencia Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) colocó a Rusia en el último escalafón de sus calificaciones como “Mercado aislado”, no apto para realizar inversiones ni comprar deuda.

Fuente: Télam