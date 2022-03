Guardiola avisó que Julián Álvarez hará pretemporada con el City

El DT de los Citizens pasó por el podcast La Primera Jugada y abarcó varios temas: el Arañita, Messi, Agüero, lo que admira de Gallardo y más.

Pep Guardiola contará con Julián Álvarez en la próxima pretemporada de Manchester City. El técnico español pasó por el podcast La Primera Jugada y confirmó la intención de trabajar con el delantero de River en junio, además de llenarlo de elogios. Por otro lado, también se refirió a Lionel Messi, el Kun Agüero y hasta contó qué es lo que admira de Marcelo Gallardo.

“Si lo contratamos es para tenerlo con nosotros. Julián huele gol y el gol vale dinero. En el City lo vieron como una oportunidad a futuro, en la próxima pretemporada estará con nosotros. Lo veo por TV pero quiero verlo en la hierba con sus compañeros, con lo que nosotros queremos que haga. Está claro que si no fuera un buen jugador, lo que pagamos por él estaría en un banco. Lo queremos sí o sí. Los informes que tenemos son excepcionales. Como se mueve en espacios cortos y cómo define es algo muy difícil de encontrar”, declaró Guardiola en diálogo con Verónica Brunati para el podcast de Olé en Spotify.

En River pretenden seguir negociando con la intención de que el Arañita se quede en Núñez hasta octubre, mes en el que finaliza la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, esta opción no será nada fácil.

La influencia de Messi en la carrera de Guardiola

“¿Qué significa Messi? Todo. Todo”, empezó diciendo Pep sobre Leo. Y completó: “Había un grupo de jugadores impresionante. Muchos astros en un momento justo y edad justa de todos. Ganamos mucho y sin él hubiésemos ganado, ¿pero tanto? No, imposible. Sin ánimo de compararme, Messi es como Michael Jordan cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar, je”.

Por otro lado, se refirió al cambio en la forma de jugar de Messi con el correr de los años: “No es fácil ser Messi en este mundo del fútbol. Y ahora irá por el Mundial, no tengo ninguna duda. ¿Que él ha cambiado en su juego? Y… uno se hace mayor y la energía que tienes a los 20 no es igual ahora. Lleva millones de partidos en sus piernas, en su cabeza y se va readaptando, lógico, como debe ser. Cuando tenía 20, 21 tenía esa energía de comerse el mundo y una juventud que las piernas le daban para esos esfuerzos que le pedíamos. Hoy, a los 34, 35 es lo suficientemente inteligente para saber cuándo hacerlo y cuándo no”.

Guardiola reveló qué admira de Marcelo Gallardo

“Me gusta su forma de jugar en diamante, con dos puntas. Me gusta y admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores… estar tanto tiempo ahí, compitiendo. Le venden jugadores y sigue estando ahí. No lo conozco, no he podido charlar nunca con él, no he estado en el Monumental para ver un partido como para tener un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo. Si no, no puede ser”, expresó Pep sobre el Muñeco.

El impacto del Kun Agüero en Manchester City

“Lo que hizo en Inglaterra es inigualable. En este club hay un antes y un después de él. Hizo el mejor gol del club que hubo, hay y habrá en la historia. Yo no soy muy fan de las estadísticas pero de los goleadores, sí. Yo entiendo que por la forma en que jugamos no era fácil para Sergio. Su tendencia natural no era presionar, él no ha sido educado así. Pero lo valor mucho porque yo sé que él dio lo máximo de él. La gente aquí es consciente de lo que ha hecho. Es el argentino más importante que pasó por el fútbol inglés, con todo lo que eso significa. Sergio ha sido el más grande por lejos”.