En la Dirección de Bosques más de 100 trabajadores hace dos meses no cobrar sus sueldos

Trabajadores de la Dirección de Bosques con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña manifestaron su malestar porque desde hace dos meses que no perciben sus haberes.

Se trata de 144 personas con contrato de servicio, de los cuales el 70% tienen contrataciones directas, pero solo 20 personas percibieron su sueldo.

Ante dicha situación los trabajadores se pusieron de acuerdo y buscaron la forma de hacer visible este reclamo, “es por eso que recurrimos a los medios de comunicación porque nuestra situación como trabajadores es insostenible”, señalaron.

Explicaron que habían logrado un acuerdo con el Ministro de Producción, Sebastián Lifton, que consistía en “un aumento del 28%, de los cuales fue solamente efectivo el 20%, se iban a brindar 100 contratos de servicios para reemplazarlos por los contratos de obras. También se habían creado, el año pasado, 30 cargos de pase a planta, de los cuales 16 iban a ir al Ministerio pero no sabemos qué pasó con esos cargos, nunca nos llegó ninguna notificación”, explicaron.

“Es una situación complicada y hasta la fecha el Ministro de Producción no nos ha dado ninguna respuesta, nunca cumplió su promesa”, mencionaron los trabajadores que solo piden cobrar sus haberes en tiempo y forma.

Los trabajadores de la Dirección de Bosques señalaron además que la mayoría tienen una antigüedad de entre 9 y 13 años y llevan dos meses sin percibir sus sueldos y varios años sin regularizar su situación laboral.

Por último recordaron que la Dirección de Bosques no está atendiendo al público.