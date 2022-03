Se realizó el primer operativo de donación multiorgánico del año

El Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (CUCAI) del Chaco en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el sistema sanitario provincial y nacional concretaron en febrero el primer operativo de donación de órganos del año, gracias a la voluntad de un joven donante chaqueño del interior y su familia para donar.

El operativo fue de carácter multiorgánico y permitió que cinco pacientes que estaban en lista de espera (uno de ellos en emergencia hepática nacional) pudieran acceder a un trasplante. En Argentina se llevan realizados 185 trasplantes de órganos en lo que va de 2022.

Se realizó a cabo en el hospital “Julio C. Perrando” y demandó una logística importante, ya que el donante fue un paciente de 21 años oriundo del interior provincial. Gracias a la decisión y la convicción positiva hacia la donación de este joven solidario y sus familiares, se dio inicio al operativo que contó con la coordinación nacional de la Guardia del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

De esta manera, en conjunto se articuló la logística para el arribo del vuelo sanitario desde Buenos Aires, ya que el hígado fue asignado para un paciente adulto que se encontraba en emergencia hepática nacional y se pudo trasplantar exitosamente en la Fundación Favaloro (Buenos Aires).

Por otro lado, esta última donación también benefició a dos pacientes chaqueños que pudieron acceder a un trasplante renal, realizados en el Instituto de Cardiología de Corrientes y en el Favaloro. También fueron trasplantados de córneas un paciente correntino de 17 años y otra paciente chaqueña de 61 años. Por su parte, las válvulas cardíacas se trasladaron a Buenos Aires esperando su futura asignación.

“Siempre hablábamos con mi hijo sobre la posibilidad de donar los órganos, él estaba de acuerdo sobre eso y yo acepté su voluntad. Es difícil tomar esa decisión, al perder un hijo una madre pierde una parte de sí. Pero a la vez es hermoso saber que una partecita de mi hijo va a estar en otra persona, quien va a tener una buena calidad de vida en un mañana”, comentó la madre del joven donante.

“Muchas gracias al CUCAI Chaco por estar a disposición de mi familia, comunicarse siempre y ponerme al tanto de todas las novedades, me ayudaron mucho a poder pasar estos momentos difíciles. La donación me da la esperanza de que algún día, en algún lugar, voy a ver los ojitos de mi hijo reflejados en otra persona. Eso me pone feliz”, resaltó.

TRABAJO COMPROMETIDO DE TODO EL EQUIPO MÉDICO

Desde la dirección de la institución se destacó el trabajo comprometido de todo el equipo médico y administrativo del Cucai Chaco y del Ministerio de Salud Pública a través de todos los servicios del hospital Perrando como ser la guardia de emergencias, inmunología, Unidad de Trasplante Renal, laboratorio, quirófano, hemoterapia, diagnóstico por imágenes, histocompatibilidad y terapia intensiva, quienes participaron activamente del operativo. También se destaca el trabajo en conjunto con la Red Sanitaria Provincial.

Asimismo, por las cuestiones logísticas y de traslado de los órganos y equipos sanitarios, desde el Cucai agradecen también el trabajo realizado con la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM) y el servicio de ambulancias del 107, la coordinación con el Poder Judicial, el trabajo articulado con el servicio provincial 911, así como la colaboración del personal del Aeropuerto de Corrientes y el personal de Aerolíneas Argentinas.

PANORAMA NACIONAL