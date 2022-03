La ucraniana Elina Svitolina se bajó del WTA de Monterrey para no enfrentarse la rusa Anastasia Potapova

La tenista pidió que se acepte a los jugadores rusos como atletas neutrales, sin mostrar ningún símbolo, color, bandera o himno nacional.

La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció que no jugará el Abierto de Monterrey para no jugar ante la rusa Anastasia Potapova con quien debía enfrentarse este martes en primera ronda.

Svitolina, actual 15º del mundo, campeona del torneo mexicano en 2020 y que hace unos días señaló que donará el prize money de sus próximos torneos para ayudar a su país, informó su decisión a través de un comunicado.

“Creo que la situación actual requiere una posición clara de nuestra organización: ATP, WTA e ITF. Por ello, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI de aceptar a los ciudadanos rusos o bielorrusos sólo como atletas neutrales, sin mostrar ningún símbolo, color, bandera o himno nacional”, indicó.

Asimismo añadió: “En consecuencia, quiero anunciar que no jugaré en Monterrey, ni ningún otro partido contra tenistas rusos o bielorrusos hasta que nuestras organizaciones tomen esta necesaria decisión”.

“No culpo a ninguno de los atletas rusos. Ellos no son responsables de la invasión de nuestra patria. Además, quiero rendir homenaje a todos los jugadores, especialmente a los rusos y bielorrusos, que han manifestado valientemente su posición contra la guerra. Su apoyo es esencial”, culminó el escrito.