Capitanich inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias e hizo un llamado amplio para la construcción de consensos

El gobernador Jorge Capitanich dio inicio, este martes 1 de marzo, a un nuevo período de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco oportunidad en la que trazó los ejes de acción en materia de agenda económica, ambiental e institucional y donde hizo un repaso de los logros alcanzados en estos dos años de gestión. “Hoy deseo reafirmar una convocatoria amplia para la construcción de consensos con denominadores comunes”, dijo ante los legisladores.

En el inicio de su discurso, el mandatario provincial ponderó que por primera vez en la historia constitucional del Chaco como provincia se logró resultado fiscal primario y financiero. “La deuda, en valores constantes de hoy, se redujo desde 257 mil millones de pesos en 2007 hasta los 60 mil millones en el año 2021”, dijo el gobernador quien destacó además que la deuda en relación con el Producto Bruto Geográfico se redujo de 43% en el año 2002 al 6,6 % en el año 2021, mientras que la deuda en términos de los ingresos corrientes de la provincia pasó de 122% en el año 2007, al 20% en el año 2021.

“Con la decisión de nuestro Gobierno y el esfuerzo de todos los días de los chaqueños y chaqueñas, estamos trabajando para que Chaco no le deba nada a nadie, para que Chaco solo se concentre en crecer”, aseguró.

Obras públicas

En lo que refiere al Plan de Inversión, Capitanich destacó que el mismo tiene una meta de 250 mil millones de pesos para la ejecución de obras con distintas fuentes de financiamiento, por el cual se pretenden generar 20 mil empleos en forma permanente durante los próximos 22 meses y que llegará a incluye a los 25 departamentos, 69 municipios y diferentes áreas.

El gobernador recordó que en su mensaje de asunción del cargo el 10 de diciembre de 2019 se comprometió a terminar lo que se había empezado y ejecutar las obras que hacían falta. De esta manera se logró terminar la Ruta Provincial Nº 7; la planta de tratamientos de efluentes cloacales del Gran Resistencia, la primera etapa del acueducto de El Impenetrable, denominado Wichí I; la ejecución del Wichí II; la autovía de la Ruta Nacional Nº 95 en su tramo de Sáenz Peña; la línea de alta tensión de 500 kw entre Rincón Santa María y Puerto Bastiani; la línea de 132-33 y 13,2 kw entre Puerto Bastiani y Puerto Vilelas. Además se reactivaron las obras de la ruta 11 y se logró inaugurar su primer tramo; la construcción de 2.000 viviendas, abandonadas en el año 2015; la obra de acceso al Puerto de Barranqueras; la terminación de las obras del Puerto Las Palmas; y del segundo acueducto del interior que pretendemos culminar durante este año.

Detalló además que se ejecutaron obras de pavimento urbano en Castelli, Las Breñas, Quitilipi, Machagai, Las Palmas, Santa Sylvina y Charata; se construyeron 150 escuelas nuevas, ampliadas y refaccionadas a nuevas; se refaccionaron y construyeron 92 comisarías, y 250 construcciones, refacciones y ampliaciones de centros de salud y hospitales, entre otras.

“Todas estas obras transforman la calidad de vida de nuestro pueblo y de las cuales estoy orgulloso que llevemos adelante, logrando una verdadera reparación histórica en nuestras comunidades”, dijo.

Inversión privada

En materia de inversión privada el gobernador detalló que el Plan trazado por su gestión implica ejecutar 106 proyectos por un monto de 37 mil millones de pesos que permita generar 6 mil empleos privados formales para potenciar las 20 cadenas de valor que se estructuran en el Chaco.

Precisó que entre las inversiones privadas más trascendentes que se ejecutan está la expansión de la producción de telas denim, la producción de barbijos NH95 con estándares internacionales incorporando nanotecnología, la producción de base exportadora de grasa comestible y no comestible, alimentos para mascotas y harina de huesos, la producción de energía solar, la producción de minería para criptomonedas de escala tecnológica internacional, la producción de kits para reactivos que miden anticuerpos para COVID 19, productos alimenticios fraccionados para el abastecimiento del mercado local y el procesamiento con valor agregado industrial.

Explicó que las áreas estratégicas de inversión para la provincia son la producción de alimentos y textiles en escala creciente, la producción foresto industrial sostenible, la producción de energías limpias y renovables (solar y biomasa), la producción de servicios ecosistémicos, la producción de servicios turísticos (rural, histórico, científico, de pesca, termal y ambiental), la producción cultural y de la industria del entretenimiento.

Impulso a la Economía Popular

Otro de los ejes trazados por la gestión gubernamental pasa por fortalecer la economía popular a fin de lograr que seis cadenas de valor generen 50 mil empleos con inserción en el régimen de seguridad social. Sobre esto expresó su preocupación en lo que refiere a “la creación de empleos privados formales y en el nivel del salario promedio en virtud de la informalidad laboral y una inversión bruta interna insuficiente para afrontar la capacidad de generar nuevas oportunidades laborales”.

“Necesitamos reducir la informalidad laboral con una meta de 30 mil trabajadores incorporados al empleo privado formal mediante el aporte del Estado para reducir el costo laboral de los emprendimientos productivos”, explicó

Señaló que lograr que 40.000 trabajadores informales se registren “es parte del compromiso de la agenda económica, junto a producción de alimentos, reducción del costo de los servicios y financiamiento pleno”.

Recordó que durante su gestión 2007-2015 se creció 5,7 % anual acumulativo y que el período 2015-2019 significó “una catástrofe para la provincia, lo cual se tradujo en una reducción de la actividad económica similar”. “Ya recuperamos lo que habíamos perdido hasta el año 2018, crecimos un 10,1 % en el año 2021 y necesitamos crecer en esta nueva etapa a un ritmo similar”, dijo.

Ponderó estos logros a pesar de “un sinnúmero de factores adversos como la sequía intensa y prolongada, temperaturas máximas y mínimas más elevadas de los últimos 62 años, el menor nivel del río Paraná en Barranqueras desde el año 1944, e irrupción de una ola de contagios masivos de Covid 19 que afectó a 65 mil chaqueños y chaqueñas durante el mes de enero”.

Agenda educativa

En lo que respecta a la educación aseveró que “la vuelta a clases de nuestros niños es un hito histórico”. Sobre esto destacó que en las reuniones paritarias con los gremios docentes se pudo concretar una política salarial congruente con la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido hasta el 10 de diciembre de 2019.

“Pretendemos 190 días de clases, presencialidad plena a partir de acuerdos nacionales con un Protocolo de Aulas Seguras”, mencionó.

Dijo además que se continuará con la provisión de computadoras en escuelas secundarias, la entrega de 261.000 libros para todos los niños, niñas y sus docentes en escuelas primarias así como materiales didácticos.

“Conseguir niveles crecientes de calidad educativa es nuestro principal desafío. Continuidad del ciclo lectivo, plataforma digital, conectividad plena, jornada extendida de base digital, desarrollo científico tecnológico junto al plan de lectura sistemático constituyen nuestros principales compromisos”, mencionó.

Seguridad pública

“Debemos combatir frontalmente el delito en cualquiera de sus formas”, dijo el gobernador en materia de seguridad y adelantó que es “imprescindible dar un debate por la reforma constitucional para descentralizar la Justicia de Paz en cada municipio”.

Valoró que la serie estadística de los últimos 21 años muestra, en materia de seguridad ciudadana, una disminución de la tasa de delito cada 100 mil habitantes, desde su pico máximo producido en el año 2002 y que la tasa de reducción de accidentes viales alcanzó un nivel máximo en la serie del año 2012, año desde el cual se implementó la Policía Caminera y un sistema rígido de control para disminuir los accidentes y las muertes.

Adelantó que se invertirán durante el período 2022-2023, 25 millones de dólares para tener comisarías ampliadas, refaccionadas o nuevas, equipamiento adecuado, y tecnología desarrollada para atender las demandas de la ciudadanía.

Salud Pública y Desarrollo Social

En materia de salud, resaltó que por segundo año consecutivo, los indicadores sanitarios se ubican en un dígito en cuanto a la mortalidad infantil, 9,5 por mil, y que se aumentó el índice de cobertura, la infraestructura y la tecnología disponible.

“Entendemos que invertir en la misma implica cumplir las pautas del financiamiento de FONPLATA para lograr infraestructura edilicia y digital con un entorno asociado a la historia clínica, consulta y receta electrónica, entre otros aspectos que detallaremos más adelante para el mejoramiento del sistema de salud”, dijo.

Por otra parte mencionó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja en tres ejes: la protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, con políticas destinadas a las infancias y estrategias para el abordaje gerontológico; la seguridad alimentaria para asegurar el funcionamiento de los comedores escolares, comunitarios, merenderos, seguimiento nutricional de personas con bajo peso o con celiaquía, reduciendo así los problemas de inseguridad alimentaria; y la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la economía del cuidado, economía de oficios y economía textil, en el marco del desarrollo y crecimiento de la economía social, solidaria y popular, como factor ineludible de la reactivación económica de los barrios populares y las economías locales de la que cientos de emprendedores y emprendedoras forman parte.

“Impulsamos políticas sociales con el objetivo de proteger integralmente los derechos de nuestras infancias, adolescencias, adultos y adultas mayores y para ello, fortalecimos 125 dispositivos de protección social del Ministerio de Desarrollo Social, que al mismo tiempo, potencian las estrategias para el desarrollo de la economía del cuidado, con un proceso de transformación creciente de planes sociales en trabajo digno”, dijo. Valoró que gracias a esta política, “más de 35.000 familias en situación de vulnerabilidad son atendidas por los sistemas de protección”.

Agenda ambiental

En materia de ambiente Capitanich aseveró que son “sumamente alarmantes” los cambios que se ven en el planeta. “Las sequías, las bajantes de ríos y los incendios solo van a empeorar si no empezamos a trabajar de manera urgente en salvar el ambiente”, dijo relacionado a lo sucedido en los últimos meses.

“La agenda ambiental de Chaco es parte de nuestro desafío más trascendente”, mencionó y anticipó que se creará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible para intervenir activamente en el cuidado de nuestra provincia; se emitirá una serie de instrumentos financieros en el mercado nacional e internacional con el objeto de ratificar la condición de acreedores ambientales cuyos recursos serán destinados para una reparación histórica en las comunidades criollas e indígenas de El Impenetrable chaqueño; se impulsará, para que en el plazo de 90 días, la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo; se ejecutará el plan de capacitación de la ley Yolanda, cumpliendo sus lineamientos y principios; se impulsará el desarrollo sostenible, a través de la inversión de 15 mil millones de pesos, en obras de infraestructura social básica para la regularización de 33 mil títulos de propiedad urbana en barrios populares y 4 mil de propiedad rural a los efectos de promover mejoras en la calidad de vida en nuestras comunidades rurales y urbanas; se avanzará en completar el “Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030”; se implementará el Parque Ambiental Metropolitana de Residuos para gestión de residuos y fortalecimiento de la gestión en los 69 municipios; y se ampliará el Programa RECITODOS a toda la provincia, promoviendo de esta manera la economía circular.

Agenda institucional

En este punto el gobernador destacó los logros obtenidos hasta el momento como la elección del Fiscal de Estado mediante el procedimiento de concurso de antecedentes y oposición, como así también de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. También la realización de juicios por jurados, la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos, los Juicios de Residencia para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, entre otros.

La agenda institucional de este año apunta en avanzar en la designación de Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia y Tesorero General mediante concurso de antecedentes y oposición; la reforma electoral con participación de los legisladores provinciales por representación territorial; el desarrollo institucional de las metas propuestas por los ODS; la ejecución plena de la agenda digital para modernizar el estado mediante despapelización, firma digital y plataforma digital, cumpliendo el programa de transformación del sistema de administración financiera y control de gestión con el sistema de metas y transparencia en la comunicación; la reforma de las empresas públicas, cláusula de no privatización y elección de un representante de los usuarios para integrar el directorio, junto a un sistema de selección de la conducción de estas mediante un protocolo y exigencias estrictas de idoneidad profesional, moral e intelectual; y la descentralización de las políticas públicas en el territorio para fortalecer la participación de la comunidad.

Sobre esto dijo que aún quedan asignaturas pendientes e insistió en la necesidad de una reforma constitucional a través de enmiendas, reforma parcial o total, y lamentó la falta de respuestas de la oposición. “La negación sistemática a iniciar cambios institucionales de carácter estructural después de 28 años de la reforma constitucional de 1994 por parte de la oposición debe promover un llamado a la reflexión”, afirmó.

Más ejes de trabajo

El gobernador aseveró, además, que es preciso avanzar en prioridades de cada área de gobierno en forma específica.

1. Derecho a la identidad para lograr 100 oficinas de registro civil propias, con infraestructura edilicia adecuada, conectividad, centro de documentación rápida, mobiliario en condiciones y tecnología de informática y comunicaciones junto a recursos humanos de calidad en la atención para las personas. Del mismo modo, pretendemos el funcionamiento óptimo del Registro de Propiedad Inmueble, Catastro y bienes registrables a los efectos de reducir los costos de transacción y facilitar un clima favorable de inversiones además de lograr estrategias de fiscalización laboral y estímulos adecuados parar la regularización de la informalidad laboral.

2. Desarrollo de un sistema integral de protección de derechos sociales y humanos con el objeto de garantizar el derecho social a la alimentación, promover la economía del cuidado y facilitar estrategias para el funcionamiento de los 125 dispositivos sociales que la provincia posee en distintos lugares de nuestra geografía territorial logrando al mismo tiempo la conversión progresiva de los programas sociales inclusivos en empleos dignos para la ciudadanía.

3. Promover la planificación para el desarrollo integrando la asignación de los recursos financieros y las metas físicas, propiciar la administración fiscal de los recursos del Estado tendientes a fortalecer resultados superavitarios sosteniendo un fondo de estabilización de largo plazo, promoviendo el saneamiento financiero de las empresas públicas percibiendo los recursos de las cuentas por cobrar y cancelando los pasivos devengados en ejercicios anteriores facilitado al mismo tiempo calidad en los servicios con la incorporación del control ciudadano generando estímulos y penalizaciones por el desempeño. Del mismo modo, sistematizar y ejecutar un plan de inversión pública que promueva competitividad con logística integrada y generación de empleos de corto, mediano y largo plazo.

4. Desarrollar un programa de inversiones para cumplir las metas del plan Chaco 2030 mediante el uso de herramientas financieras, promoviendo inversiones directas y potenciando áreas estratégicas como ser: ambiente, energía, alimentos y textiles, turismo, cultura y entretenimiento, tecnología informática y comunicaciones integrados en cadenas de valor para el desarrollo estratégico de la provincia.

5. Garantizar el derecho a una educación pública de calidad involucrando a la comunidad educativa con metas y desafíos logrando que el estado, los trabajadores docentes y no docentes, los estudiantes de los distintos niveles y los padres asumamos plenamente la responsabilidad de un destino de grandeza. La educación y la comunicación debe promover la identidad provincial, la cohesión social y la estabilidad del sistema político como condición sine qua non de un destino de grandeza. Infraestructura edilicia, conectividad, jornada extendida de base digital, incorporación de laboratorio de idiomas, internet de las cosas, ciencia y tecnología, computadoras, libros, material didáctico junto a estrategias de inclusión social es la base del cumplimiento de nuestras metas. Debemos buscar a los que se fueron del sistema educativo por la pandemia e incorporar a los que nos faltan. Nuestro desafío es lograr el acceso democrático a la escolarización y la democratización del conocimiento en todos los niveles y modalidades.

6. Promover un sistema de salud de base digital, con recursos humanos transitando a través de la carrera sanitaria un proceso de formación específica mediante especializaciones, diplomaturas, maestrías y doctorados que hagan del hospital público sinónimo de calidad y ambiente propicio de trabajo. Paralelamente, las inversiones en infraestructura edilicia, tecnología, equipamiento, instalaciones y recursos humanos calificados constituyen las premisas para lograr un sistema que garantice un derecho a la salud de buena calidad con la participación de la comunidad en los consejos de salud.

7. Propiciar un sistema de seguridad preventiva y vial basado en normas asequibles para la ciudadanía, modernización tecnológica para el control preventivo y calificación de recursos humanos para lograr metas que minimicen el riesgo de inseguridad. La seguridad es un fenómeno multicausal, por lo tanto la infraestructura social básica en los barrios populares, la mayor equidad en la distribución del ingreso, la interacción adecuada entre la prevención de la policía y la penalización del Poder Judicial, constituyen factores relevantes en la búsqueda de mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia.

8. Desarrollar oportunidades de inversión sobre la base de atracción de inversiones en 20 cadenas de valor, financiamiento y asistencia crediticia con subsidio de tasas de interés, desarrollo de los parques industriales, sistemas de transferencias de cargas, puertos secos, zona franca y puertos competitivos con logística de transporte multimodal de buena calidad. Las líneas de financiamiento, otorgamiento de garantías, subsidios de tasas de interés, reducción de costos laborales y subsidios al empleo constituyen aspectos insoslayables de nuevas oportunidades con capacitación laboral continua y desarrollo del comercio electrónico.

9. Desarrollo de infraestructura y organización para el deporte, turismo, cultura y entretenimiento como base para el progreso de nuestra comunidad. Este año 2022 vuelve un evento extraordinario como la Bienal de las Esculturas después de la suspensión del año 2020, esta vez sin la presencia física de su mentor Fabriciano Gómez que nos estará iluminando con su legado para movilizar a turistas del país y del mundo.

10. Fortalecimiento y desarrollo de la economía popular para que la economía circular, textil, del cuidado, de la infraestructura social básica, del emprendedurismo colectivo, de las soluciones habitacionales, del oficio artesanal y de la producción de alimentos contribuyan a generar las condiciones para el progreso de miles de trabajadores inscriptos en el registro elaborado al efecto.

Derechos Humanos y Géneros

Capitanich aseveró que es “esencial e impostergable el desarrollo del sistema integral de protección contra las violencias de género” por lo que destacó que en el Chaco existan cuatro centros habilitados para atender esta problemática. “Debemos hacer mucho más, pero estamos encaminados hacia este objetivo”, dijo y señaló como muy preocupante la atención de 4920 denuncias.

“Derechos humanos para nosotros significa memoria, verdad y justicia y la memoria incluye desde la construcción de paseo de la memoria en conmemoración de la SHOA, hasta el parque de la memoria en Napalpí, la Masacre de Margarita Belén y el compromiso de la verdad como método esencial para construir una sociedad más justa después de los horrores del pasado de violencia destructiva”, dijo el gobernador.

Presencia en todos los municipios y el Norte Grande

El mandatario adelantó que durante el año 2022 los municipios recibirán 50 mil millones de pesos de recursos coparticipables y que gracias a los convenios para el bienio 2022-2023, se contempla un modelo de gestión fiscal y financiera que tiende al equilibrio, generen empleos y promuevan obras de infraestructura social básica.

Destacó además las políticas estratégicas regionales que tienen al Chaco como promotor y líder en el Norte Grande desde donde “construimos una visión federal sobre la base de alianzas estratégicas con las provincias argentinas para corregir los desequilibrios históricos que hemos sufrido”.

“Comenzamos a luchar para obtener tarifas energéticas diferenciales para corregir asimetrías históricas y aspiramos a pagar por el precio de combustibles un precio equivalente al resto del país”, dijo.

Señaló que se busca construir un plan de infraestructura que en los próximos 15 años fortalezca el Corredor Bioceánico Norte (Atlántico-Pacífico) con un sistema de logística integrada.

“Potenciamos el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca de Bajos Submeridionales, junto a las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, y pusimos en el centro de la escena nuestro interés para construir el segundo puente Chaco- Corrientes, consolidando un proceso que nos permitirá en el mes de marzo la presentación del proyecto ejecutivo y la licitación de las obras”, señaló.

Llamado al consenso

Para finalizar el gobernador remarcó la necesidad de generar “alianzas y consensos para generar más cooperación, más producción, más inversiones, más empleos y más exportaciones”.

“Deseo reafirmar una convocatoria amplia para la construcción de consensos con denominadores comunes que tienen que ver con la construcción de una agenda institucional que tienda a la calidad en el ejercicio de los derechos constitucionales, una agenda ambiental que promueva el bienestar de las personas y una agenda económica que favorezca un clima de inversiones para la promoción del empleo”, mencionó,

“Estoy convencido que es posible construir una sociedad democrática, plural, abierta y civilizada en donde las diferencias pueden dirimirse mediante el diálogo como herramienta esencial para el desarrollo de un destino común, apostando a la construcción de acuerdos duraderos y sustentables que se conviertan en políticas de Estado”, dijo.