Bombardeos rusos en Ucrania: primeras reacciones de Europa, EE.UU., China y la ONU

El inicio de una ofensiva militar rusa contra Ucrania provocó este jueves una cadena de reacciones en el mundo.

ONU

La ofensiva rusa “debe parar ya”, imploró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

“Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve de vuelta las tropas a Rusia”, expresó Guterres, tras afirmar que este es “el día más triste” que ha tenido al frente de la ONU.

Unión Europea

“Condenamos con fuerza el ataque injustificado de Rusia en Ucrania. En estas horas oscuras, nuestros pensamientos están con Ucrania y las mujeres, hombres y niños inocentes que enfrentan este ataque no provocado y temen por sus vidas”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Consejo de Europa

El Consejo de Europa, organización intergubernamental a la que pertenece Rusia y que impuso sanciones a Moscú tras la anexión de Crimea en 2014, condenó “enérgicamente” la ofensiva militar rusa en Ucrania como una “violación flagrante” de su estatuto y prometió tomar “medidas rápidas para responder a la situación actual”, al tiempo que pidió a las autoridades rusas “el cese inmediato e incondicional de las hostilidades”.

OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el “ataque irresponsable y no provocado” de Rusia contra Ucrania, y alertó que ponía “incontables vidas en riesgo.

“Condeno con fuerza el ataque irresponsable y no provocado de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles. Una vez más, a pesar de nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos para comprometernos en la diplomacia, Rusia ha escogido el camino de la agresión contra un país independiente y soberano”, declaró Stoltenberg en un comunicado.

Aseguró que “la OTAN hará todo lo que sea necesario para proteger y defender a todos sus aliados”.

Estados Unidos

El presidente estadounidense, Joe Biden, denunció el “ataque injustificado” de Rusia contra Ucrania.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, dijo Biden en un comunicado. “Rusia sola es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque provocará”, insistió Biden, tras asegurar que “el mundo hará responsable a Rusia”.

Francia

“Rusia escogió la guerra. Francia condena en los términos más enérgicos el lanzamiento de estas operaciones”, denunció el embajador de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière.

Alemania

La operación militar rusa es “una violación flagrante” del derecho internacional, afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.

Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó los “horrendos acontecimientos en Ucrania” y sostuvo que Putin “eligió el camino del derramamiento de sangre y la destrucción al lanzar un ataque no provocado”.

Italia

El jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, calificó el ataque ruso contra Ucrania de “injusto e injustificable” y garantizó que la Unión Europea (UE) y la OTAN trabajarán para dar una respuesta inmediata.

“El gobierno italiano condena el ataque de Rusia contra Ucrania. Es injusto e injustificable. Italia está junto al pueblo e instituciones ucranianos en este momento dramático”, dijo Draghi en un comunicado.

España

“El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano”, tuiteó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Japón

El ataque ruso en Ucrania “sacude los cimientos del orden internacional”, denunció el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

China

China dijo que estaba “siguiendo de cerca” la situación en Ucrania, soslayó condenar a Rusia y pidió el fin de la escalada. “Instamos a todas las partes a actuar con moderación para evitar que la situación se salga de control”, declaró a la prensa la portavoz diplomática china, Hua Chunying.

Australia

El primer ministro australiano, Scott Morrison, condenó la “invasión ilegal” de Rusia anunciando una “segunda ronda” de sanciones contra cuatro instituciones financieras y 25 individuos de cuatro entidades implicadas en el desarrollo y la venta de equipos militares.