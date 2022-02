El Gobierno advierte no asistir a campañas de salud visual que no tienen autorización del Ministerio de Salud Pública

Se trata de convocatorias que se anuncian por redes sociales pero que no cuentan con la presencia de médicos oftalmólogos, lo que podría causar daños en la salud de quienes asistan.

Desde la dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Chaco se advierte a la comunidad sobre la promoción de campañas anunciadas con el nombre de “Salud Visual” que no cuentan con el aval de la cartera sanitaria provincial. Se pide a la población no asistir a este tipo de convocatorias en las que no participan médicos profesionales oftalmólogos.

Cecilia Meiriño, de la mencionada dirección de Fiscalización Sanitaria, alertó sobre la convocatoria en redes sociales de este tipo de campañas móviles que “se anuncian como de salud visual, ofreciendo graduación y venta de anteojos a bajo costo, de dudosa calidad, en salones y centros comunitarios”.

““La graduación visual no siempre depende de un anteojo, puede deberse a alguna patología como por ejemplo alguna úlcera, y eso solamente lo puede diagnosticar un oftalmólogo. Debe hacerse pura y exclusivamente por un profesional médico y estas campañas no cuentan con ningún profesional especialista en oftalmología, lo que puede provocar un daño muy grave en quienes asistan”, recalcó.

Señaló que ya se desactivó una convocatoria de este tipo que se había anunciado en Resistencia y pidió la colaboración de las autoridades de todos los municipios. Además hizo un “pedido especial” para padres, madres y responsables afectivos, de no concurrir con niños, ya que “corren más riesgo y el daño en la salud visual puede ser muy grave”.