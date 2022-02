Inicio de clases: quiénes reciben el pago extra para ayuda escolar y cómo sacar créditos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el beneficio para quienes reciben la Ayuda Escolar Anual en marzo de 2022. Y también se mantienen la línea de crédito de hasta 200 mil pesos que pueden utilizarse para la canasta de la escuela.

Quiénes y de cuánto es la ayuda escolar de ANSES

El organismo que encabeza Fernanda Raverta habilitó el canal online para tramitar la cartilla de Actualización de Vínculos Familiares, el documento clave que permite el pago de la Ayuda Escolar.

Se trata de un beneficio de hasta $9 mil para trabajadores, monotributistas, titulares de AUH y SUAF y prestaciones por desempleo con hijos en edad de escolaridad.

Ayuda Escolar ANSES 2022 ¿Quiénes deben tramitar la Cartilla de Actualización de Vínculos Familiares?

• ANSES requiere como condición obligatoria para el pago de la Ayuda Escolar Anual contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de datos oficial.

• Esto se puede hacer desde Mi Anses, ingresando con la Clave de Seguridad Social.

• Si los datos de vínculos familiares están actualizados, no hace falta volver a presentarlos.

• Para modificar o agregar datos y acceder al beneficio de la Ayuda Escolar deberán presentar cartilla de Actualización de Vínculos Familiares.

¿Cuáles son los montos de la Ayuda Escolar ANSES 2022?

• El complemento para hijos en edad de escolaridad se pagará a partir de marzo.

• Se trata de un monto base de $ 4.758.

• Lo cobrarán aquellos las titulares de AUH, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Prestación por Desempleo englobados en el Sistema Único de Asignación Familiares (SUAF).

Pagos extra de Ayuda Escolar De acuerdo a la zona del beneficiario hay cuatro líneas de Ayuda Escolar para beneficiarios de ANSES:

• Valor General: ANSES pagará $ 4758 de Ayuda Escolar para los beneficiarios SUAF de todo el país, excepto que vivan en las zonas 1, 2, 3 y 4;

• Zona 1: ANSES pagará en marzo de 2022 de Ayuda Escolar un monto final de $ 6348 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 1.

• Zona 2: ANSES pagará en marzo de 2022 de Ayuda Escolar un monto final de $ 7941 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 2.

• Zona 3: ANSES pagará en marzo de 2022 de Ayuda Escolar un monto final de $ 9488 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 3.

• Zona 4: ANSES pagará en marzo de 2022 de Ayuda Escolar un monto final de $ 9488 para los titulares de SUAF que vivan en la Zona 4.

• Para consultar a qué zona pertenecés ingresá a https://www.argentina.gob.ar/iaf/retiros-y-pensiones/asignaciones-familiares/tabla-de-asignaciones-familiares

¿Cómo acceder a la Ayuda Escolar 2022? Desde Mi Anses

Ir a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

• Consultá si tenés que presentar el certificado, seleccionando el menú Hijos > Certificado Escolar

• Si tenés que presentar el certificado, completá el formulario de manera online.

• Descargalo, imprimilo y llevalo a la escuela para que lo firmen

• Subí la foto del formulario en Mi Anses

De forma presencial

• Completá en línea el Certificado Escolar

• Descargalo, imprimilo y llevalo a la escuela para que lo firmen

• Sacá turno para presentarlo en una oficina de Anses

Créditos de ANSES

Los jubilados y pensionados, pueden acceder a créditos de ANSES por un monto mínimo de 5 mil pesos y un máximo de $200.000, a pagar en cómodas cuotas. El mismo monto corre para los que cobran Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.

No hay ninguna condición para la utilización del dinero de los créditos.

Se pueden utilizar para irse de vacaciones, comprar electrodomésticos, irse de vacaciones en el fin de semana largo de carnaval o para comprar útiles escolares, de cara al inicio de las clases.

Cómo obtener el crédito de ANSES: Requisitos

• Residir en el país.

• Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.

Documentación

• DNI.

• CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Montos

• Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

• La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

• El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

• Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES.

• Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a Mi ANSES.

Cómo solicitar un Crédito ANSES

• Ingresá a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva.

• Reuní la documentación. Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES.

• Iniciá la solicitud. En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.

• Completá todos los datos. Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.

• ¡Listo! Tu solicitud fue enviada exitosamente. Descargá el comprobante y guardalo. En el comprobante vas a encontrar detallada toda la información sobre el Crédito ANSES que solicitaste.

Créditos de ANSES para personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos

• Residir en el país.

• Ser mayor de 18 años.

• Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito.

Documentación

• DNI

• CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Montos

• Desde $5.000 hasta $70.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

• La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

• El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

• Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES.

• Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a Mi ANSES.