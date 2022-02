BÁSQUET : Villa San Martín volvió al triunfo de local, venciendo a Colón de Santa Fe

En una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet (LAB), el Tricolor de Resistencia derrotó a Colón de Santa Fe en tiempo suplementario por 87 a 83. Sebastián Mignani fue el goleador con 20 puntos.

El partido comenzó con un equipo de Colón mucho más activo en ataque y complementando una buena defensa hicieron que los primeros minutos le sea muy favorable (0 – 9).

La tendencia fue siempre para la visita, aunque Villa San Martín con el correr de los minutos se empieza a afianzar en defensa, pero siempre la ventaja fue santafesina (4 – 9).

En el primer cuarto los locales no encontraron claridad en ofensiva y el goleo fue muy bajo, donde en ocho minutos de juego solamente convirtió seis puntos, ante un Colón de Santa Fe que aprovechó la falencia del rival y le alcanzó para estar cómodo por 16 a 4.

Al cierre de esta primera parte, los santefesinos de manera cómoda, aventajaban al local 18 a 9.

En el segundo cuarto las cosas continuaron algo mejor para Colón con la experiencia de Gregorio Eseverri como la principal carta de gol, ante un Villa San Martín que no estuvo incómodo en ataque y solamente alguna que otra corajeada lo mantuvo en juego (14 – 24). Había que remarcar también por el lado de la visita el goleo importante de Joaquín Ríos que sin dudas fue clave en el equipo. Sin embargo, los minutos fueron pasando y la visita jugó mejor con una buena defensa y un perímetro que lo ayudó en gran manera (18-35). Yel cierre fue para Colón, donde el equipo siempre mostró claridad en momentos determinantes que le permitieron ir al descanso largo con ventaja de 40 a 28.

El tercer cuarto siguió siendo para la visita, quien encontró facilidades en la defensa de los locales que le dieron respuestas y sobre todo tranquilidad y la máxima del partido (30 – 47). Sin embargo, recién en la mitad del periodo se vió a un Villa San Martín un poco mejor gracias a la intensidad de Treshaad Williams que dieron oxígeno, además que no jugó bien hasta ese entonces (41 – 48). El cierre del periodo en líneas generales estuvo muy parejo, aunque siempre la visita fue santafesina y eso alcanzó al equipo para darle tranquilidad. Tercer cuarto para Colón por 60 a 50.

En los primeros minutos del último cuarto Favio Vieta por el lado de Villa San Martín se mostró como la mejor opción en ataque y eso hizo que el equipo esté mejor, aunque en desventaja aún (54-62).

El partido se emparejo gol a gol cuando trascurrió la mitad del periodo. Sin embargo, el mejor Villa San Martín o mejor que el rival claramente se vio en los últimos minutos, donde encontró efectividad con Sebastián Mignani y buena defensa por momentos que lo dejaron a tiro del rival (66 – 67).

Pero lo mejor llegó para los locales faltando cuatro minutos con quince segundos cuando Santiago Ludueña convierte un triple sobre la chicharra que le permitió a los chaqueños estar al frente por primera vez en el partido (69 – 67). Y el partido llegó al final y ninguno de los dos, mediante todas sus armas, pudo encontrar la ventaja decisiva . La definición se venía en tiempo suplementario.

Suplementario

Los cinco minutos adicionales tuvieron a Villa San Martín mucho mejor con Treshaad Williams y Sebastián Mignani, dándole una ventaja importante en un momento crucial (85 – 80). El cotejo siempre estuvo muy parejo, aunque el Tricolor supo encontrar los medios para poder doblegar a un rival muy difícil. Y llegó la chicharra final y los dirigidos por Gastón Castro vencieron a Colón de Santa Fe por 87 a 83.

Síntesis

VILLA SAN MARTÍN (87): Galassi B 4; Mignani S 20; Vieta F 15; Henry M 11; Basualdo J 2; Ludueña S 8; Pérez S 8; Williams T 11.

Entrenador: Gastón Castro.

COLÓN (83): Ríos J 25; Cueva M 15; Ludueña T 15; Eseverri G 11; Zulberti I 5; Duarte A 4; Bernan M 8;

Entrenador: Ricardo De Cecco.

Árbitros: Fabricio Vitto, Gustavo Dá nna y Lucas Tévez.

Comisionado Técnico: Carlos Coronel.

Estadio: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).