Amplían denuncia contra Macri por audios escandalosos: “No me vendas”, el mensaje a Laura Alonso

Mauricio Macri también quedó denunciado por los escandaloso audios enviados a Laura Alonso. Así manejó Cambiemos la Justicia y los medios.

La denuncia por los escandalosos audios entre la exvicepresidente Gabriela Michetti y la extitular de la OA Laura Alonso fue ampliada esta tarde hacia el ex presidente Mauricio Macri.

La ampliación de la denuncia fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien este miércoles por la mañana realizó una presentación por tráfico de influencias contra Michetti y Alonso.

En estas horas trascendieron unos mensajes entre Macri y Alonso y por eso sumó al ex presidente de la Nación a la denuncia presentada en la jornada de hoy.

Los mensajes de Macri y Laura Alonso

Laura Alonso: Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos. –

Mauricio Macri: Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido.

Laura Alonso: Ok.

Mauricio Macri: Y no me vendas.

Laura Alonso: Jamás. Estoy de tu lado del mostrador siempre. Abrazo.