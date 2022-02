El error de Wanchope Ábila que incomodó a un periodista

El delantero de Colón confundió a Esteban Edul con su hermano Gastón y Mariano Closs no se lo dejó pasar. Después de su polémica salida de Boca, Ramón “Wanchope” Ábila rompió el silencio y contó detalles de cómo quedó su relación con el consejo del fútbol tras su explosiva publicación, donde decía que recibió amenazas y malos tratos por parte de la dirigencia. En diálogo con F12, programa conducido por Mariano Closs, se vivió un divertido e incómodo momento en medio del relato del futbolista. Luego de hacer sus preguntas, el conductor del ciclo, le dio paso a Esteban Edul, uno de sus columnistas: “En tu comunicado, hacías mención a que se dañaba tu imagen. (…) Te quería preguntar cómo llegaste (a la pretemporada), si realmente llegaste bien o no tanto, y en tal caso, cuales son esas cosas que vos creías que te dañaban, y por qué”. Con su habitual desparpajo, Ábila respondió: “No, pero en todo caso si no llegué bien a la pretemporada ponele, te voy a dar la derecha… ¿quién habla, Gastón? No escuché”. Con una mueca en su rostro, Edul contestó: “Esteban. Esteban Edul, ¿cómo estás?”. De fondo, se escuchaban las risas del resto de los miembros del programa. En chiste, Closs dijo por lo bajo: “No lo pudimos contratar. Al hermano, no lo pudimos contratar por trabajo. Trajimos lo que pudimos de los Edul”. Por su lado, el panelista Mariano Juan chicaneó: “Trajimos a este”.