For Ever rescató un punto en su histórico retorno a la segunda categoría del fútbol nacional

El “Negro” estuvo a la altura de las exigencias de la nueva categoría y emparejó un resultado que le fue esquivo desde el primer tiempo. Con gol de Emanuel Díaz, y siendo más que su rival en varios tramos del encuentro, el conjunto chaqueño dio la cara en su debut en la Primera Nacional. El sábado, recibe a Gimnasia de Mendoza, en el “Gigante de la Avenida”.

Y una tarde, For Ever volvió a la segunda categoría del fútbol argentino. Fue este lunes, en la mítica Isla Maciel de Buenos Aires, donde enfrentó al local, San Telmo en el arranque de la Primera Nacional. Los fanáticos del “Negro” debieron esperar 23 años para ver el conjunto de Resistencia volver a codearse con equipos poderosos que, en su mayoría, incluso cuentan con buenas actuaciones en la Primera A, como Ferrocarril Oeste y Chacarita, otrora campeones en la principal categoría.

Desde el descenso de 1998 en Rafaela, en manos de Douglas Haig de Pergamino, pasaron administraciones deficientes, el proceso comandado por un órgano fiduciario y la reinstitucionalización, que encaminó al club en el camino del ascenso tras los pasos por el Torneo Argentino B, primero, y el Torneo Argentino A después. Fue igualdad en 1 frente al conjunto “Candombero”, un partido que comenzó abajo en el marcador, pero el que “Negro” supo sacar adelante para traerse un valioso punto como visitante. El próximo compromiso por la Primera Nacional será el sábado 19, frente a Gimnasia de Mendoza, en el Gigante de la Avenida.

Regreso y punto a favor

Con la intención de hacer un buen papel, For Ever mantuvo a su cuerpo técnico y la base del equipo que logró el histórico ascenso el año pasado, incluso ocho de los 11 que saltaron a la cancha estuvieron presentes en aquella final.

Arrancó mejor el “Negro”, plantado en campo rival. Así al minuto de juego, tras una gran triangulación en la izquierda, surgió un pase profundo para Enzo Bruno la mete al medio, el arquero quedó a mitad de camino pero el cabezazo de Matías Romero no tuvo la potencia suficiente como para vencer al defensor que estaba en la línea y logró alejar el peligro con un fuerte rechazo.

San Telmo emparejó lentamente las acciones. Antes de los 10 minutos tuvo una ráfaga de buen fútbol que le permitió acercar mucho peligro sobre el arco de Canuto, sobre todo con remates de afuera del área, pero no logró vencer al golero de For Ever. El “Negro” se hacía fuerte en el juego aéreo, con centros que caían sobre el área del arquero local, Tomás Sultani quien, incluso, logró desactivar un peligroso córner ejecutado por Enzo Bruno que, por muy poco, no terminó en gol “olímpico”.

A los 21 minutos, San Telmo abrió el marcador por intermedio de Gian Luca Pugliese. Centro pasado de izquierda a derecha, recibe el 10, engancha contra un defensor del “Negro” y remata contra el arco de Canuto que nada pudo hacer tras el rebote del balón en un compañero.

For Ever sintió el impacto y se mostró errático hasta cerca del final de la primera etapa. Los volantes no lograron generar juego y en consecuencia la pelota no llegaba limpia a los delanteros chaqueños. Así se consumieron los primeros 45 minutos, con San Telmo cómodo con la ventaja y el “Negro” sin ideas para emparejar el marcador.

Cravero metió mano en el equipo, en el entretiempo. Para el inicio de la segunda mitad, mandó a la cancha a Enzo Gaggi en reemplazo de Enzo Bruno (con amarilla), y a Gonzalo Lucero por Marcos Giménez.

Si bien en el inicio del complemento For Ever seguía sin poder imponer condiciones, lentamente comenzó a hacerse de la pelota y a generar peligro sobre el arco de Sultani. Tanto fue así, que a los 11 minutos logró la igualdad con su mejor arma: la pelota parada. Tras un córner y un cabezazo deficiente, la pelota quedó “boyando” en el área para que Emanuel Díaz empuje al gol.

El técnico volvió a mover el banco y puso en cancha a Luciano Giménez por Nicolás Trecco y el equipo respondió. Desde el empate y hasta los 25 minutos de la segunda mitad, For Ever jugó a lo que quiso, se plantó en campo visitante y generó situaciones como para ponerse en ventaja, pero no logró vencer al arquero local.

La última variante ensayada por Cravero fue el ingreso de Martín Garnerone por Matías Romero. El 17 conectó un centro desde la derecha, a los 34 minutos de la etapa final, pero el remate se fue apenas por arriba del travesaño; pero el partido ya había entrado en una meseta en la que los dos equipos se aferraron al empate.