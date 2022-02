Gallardo confirmó que River quiere contratar a un delantero y dio el nombre de uno de los apuntados

El “Muñeco” admitió que buscan cerrar a un atacante debido a la salida de Jorge Carrascal. Dio un nombre, aunque dijo que son tres los candidatos.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró este jueves que el club busca la incorporación de otro delantero y que entre las opciones se encuentra Valentín Castellanos, actualmente en New York FC de Estados Unidos; y adelantó que el equipo “tendrá muchas rotaciones” por las múltiples competencias que debe afrontar.

“Vamos a buscar otro jugador porque se va Jorge (Carrascal), estamos evaluando y hay alternativas como la de Castellanos, que es difícil. Hablamos sobre algunas posibilidades y estamos abiertos a traer otro y para seguir fortaleciendo, pero no vamos a traer por traer sino que lo vamos a evaluar”, manifestó el “Muñeco”.

Sobre la venta de Carrascal al fútbol de Rusia, el DT reveló: “Hablé con Jorge, era una oportunidad, se sintió triste por irse de acá pero podía ser bueno para su carrera por la continuidad y él mismo coincidió”.

“Tiene un espacio de madurez, tiene sólo 23 años. Comprendo que tiene mucho para dar y desarrollarse, esta oportunidad le va a venir bien, los años le van a dar un equilibrio a su talento”, agregó el entrenador “millonario”.

Cómo formará River el sábado frente a Unión

En cuanto al equipo para enfrentar el sábado a Unión de Santa Fe, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, no lo confirmó pero sí aclaró que aún no está habilitado Juan Fernando Quintero: “No llegó la habilitación desde China así que por ahora no puede jugar, veremos mañana qué sucede”.

Ante la consulta de titulares y suplentes, el “Muñeco” explicó: “Va a ser titular el que se lo merezca, esto no es quién inicia y quién no. Es un año lleno de partidos y competencias por eso el plantel tiene variantes y hay que gestionar las cargas y los tiempos”.

“La idea es mantener la línea, que no se debilite más allá del que arranca jugando. Con las variantes que tenemos y la cantidad de partidos habrá mucha rotación y deben estar preparados”, indicó.

Finalmente, sobre Unión destacó: “Estamos entusiasmados con volver a jugar, fue una buena preparación. Vamos a enfrentar a Unión que terminó bien y que se hizo fuerte y que va a ser duro”.

Y sobre la formación titular aseveró: “Tengo una idea en la cabeza, me quedan algunos días para evaluar, pero estamos contentos, los amistosos sirvieron de mucho y vamos a competir como lo hacemos siempre”.