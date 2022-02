¿Alguna vez has mirado al cielo y has visto algo similar a un arcoíris alrededor del sol? Si es así, has tenido ante tus ojos el fenómeno del halo solar, antelia o aro iris, que constituye, junto con las auroras boreales y las descargas eléctricas, una de las manifestaciones más bellas y soberbias que nos brinda el cielo.

La aparición de este “ornamento celeste” se puede observar con relativa frecuencia en nuestras latitudes a lo largo de cualquier estación del año, aunque es más común observarlo en latitudes más altas. Puede que verlo nos resulte sorprendente e inexplicable, por ello, en EcologíaVerde queremos darte a conocer qué es un halo solar y por qué se produce.

Por cierto, mucho cuidado al observarlo: ¡siempre hay que tratar de tapar el Sol para evitar posibles daños en los ojos! Nos podemos ayudar para ello ocultándolo con el contorno de un árbol, También es recomendable llevar gafas de sol.

Foto Primero Chaco