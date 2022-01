Podrían postergar el carnaval en Corrientes hasta el 18 de febrero

La posibilidad surgió en función del crecimiento exponencial de casos de coronavirus, pero además de los tiempos necesarios para poner en condiciones el corsódromo “Nolo Alías”.

A pocos más de 15 días para la fecha establecida de inicio de los Carnavales Correntinos 2022, desde la empresa organizadora Ake Music, aseguran que no se descarta postergar los corsos una semana. Esto es para el 18 de febrero.

La crisis sanitaria marca los tiempos, en el marco de la tercera ola de COVID-19. La empresa aguarda el arribo de las estructuras para el armado de las tribunas, y sabe que el tiempo que demanda poner en condiciones el corsódromo Nolo Alías no otorga demasiado margen.

Pero además, el crecimiento exponencial de casos de coronavirus y la compleja situación que enfrenta el hospital de Campaña de la capital de la vecina provincia; configuran uno de los peores escenarios para los organizadores del evento, uno de los más importantes del verano correntino.

Parte de los encargados de la empresa, incluido el referente de Ake Music Aquiles Sojo, realizaron un recorrido por el predio y analizaron la cuestión junto a los técnicos que concluyeron que no dan los tiempos para terminar con el armado del complejo.

Por otra parte, esta situación preocupa a la empresa, ya que, de trasladar la fecha de inicio de la denominada Fiesta de Momo al fin de semana del 18 y 19 de febrero, quedarían solamente disponibles para el desfile los días 25, 26, 27 y 28 de febrero previos al Día de Carnaval (1 de marzo). Es decir que los 8 días de corsos previstos se reducirían a sólo 6, salvo que desde la Municipalidad autoricen a agregar los días 23 y 24 para completar el esquema de 8 jornadas de carnaval.

Fuente: Diario Época