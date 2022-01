La impactante foto del tobillo del Papu Gómez tras el triunfo de Argentina ante Chile

Los otros maltratos de Chile a la Selección Argentina

Rodrigo De Paul, en su conferencia de prensa, fue quien levantó la voz al enumerar las peripecias del plantel en Calama, siempre en cuanto a lo extrafutbolístico: “Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar todos los bolsos después de dos horas y media de viaje. Intentamos tener la mejor predisposición, comento un poco nada más, no digo si está bien o mal”.

“Llegamos al hotel, en las habitaciones hacían entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir, había sirenas, la gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua. No sé si está bien o mal, yo digo como argentino y como jugador y representante de la Selección Argentina que a cada selección que venga a nuestro país tenemos que hacerla sentir lo más cómoda posible y ganar donde tiene que ser, en el campo de juego”, finalizó.