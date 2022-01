Cuánto tiene que pagar Argentina en dólares en lo que queda del mes, febrero y marzo. Qué pasa si no hay acuerdo con el FMI.

• El Gobierno tiene hasta el viernes para definir qué hacer con la deuda insostenible que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el momento y según lo que se conoció de manera oficial a través de la portavoz Gabriela Cerruti, el gobierno no confirmó si realizará el pago. Las reservas netas, están en el nivel más bajo desde mayo de 2016.

• Por qué esta semana es clave para el acuerdo con el FMI

• El viernes será el primer vencimiento del año que tendrá la Argentina con el organismo. Se trata de una amortización de capital por más de u$s731 millones. Además, el lunes 1 de febrero, la Argentina tiene que pagar más de u$s366 millones entre capital e intereses.

Cuánto tiene que pagar Argentina en dólares

Hasta fin de mes deben abonarse:

• u$s68 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• u$s17 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

• Otras deudas por u$s45 millones.

En febrero Argentina deberá pagar

• u$s372 al FMI

• u$s50 millones al BID

• u$s4 millones al BIRF

• u$s195 millones al Club de París

• u$s107 millones a “otros pagos”

En marzo Argentina deberá pagar

• u$s3199 millones.

Qué pasa si no hay acuerdo con el FMI

En 2022 vencen unos 19.100 millones de dólares en pagos de capital e intereses. Si no se logra un acuerdo con el FMI a 10 años con revisión de sobretasas, el Gobierno deberá pagar 19.300 millones de dólares en 2023 y 4.900 millones de dólares en 2024.