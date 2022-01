Detenido por amenazar a su ex pareja con un machete

Una mujer de 28 años radico la denuncia en la comisaría, los agentes actuaron rápidamente y pusieron a disposición de la justicia al autor del hecho.

A las 01, una joven de 28 años se acerco a la unidad de orden público y radico una denuncia en contra de su ex pareja, un hombre de 36 años.

La joven informo a los agentes que a las 20, del día anterior fue a la casa donde convivía con su ex pareja a ver a sus hijos, que estando con los menores el hombre le pidió 32 mil pesos, al decirle que no contaba con ese dinero, el hombre agarró un machete la sujetos del cuello y la amenazó de muerte.

También informo que su ex concubino la corrió del domicilio en el mes de septiembre del año 2021, cuando volvió de un viaje de trabajo en compañía de una pareja nueva y que la vivienda fue construida con los fondos de la AUH.

Posteriormente, los agentes se dirigieron de manera inmediata al domicilio mencionado por la joven, donde aprehendieron a un hombre de 36 años y secuestraron un machete y un celular dañado, propiedad de la damnificada.

Conforme lo ordenó la Fiscalía de Género, el hombre fue notificado de su aprehensión en la causa “Supuestas amenazas con arma en contexto de violencia de género” y la vivienda fue restituida a la joven, como así también sus cinco hijos menores de edad.